Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2023 Final sınavı AÖF sonuçları sorgula

Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 09:02

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri final sınavlarını tamamladılar. Yapılacak değerlendirmelerin ardından 2023 AÖF sonuçları erişime açılacak olup tam tarihi ve saati katılımcılar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere; adaylara sınava gireceği her ders için 20 soru sorulmuş olup 30 dakika da süre verilmişti. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte yanıtı.