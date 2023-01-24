Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2023 Final sınavı AÖF sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 09:02

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2023 Final sınavı AÖF sonuçları sorgula

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri final sınavlarını tamamladılar. Yapılacak değerlendirmelerin ardından 2023 AÖF sonuçları erişime açılacak olup tam tarihi ve saati katılımcılar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere; adaylara sınava gireceği her ders için 20 soru sorulmuş olup 30 dakika da süre verilmişti. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte yanıtı.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2023 Final sınavı AÖF sonuçları sorgula

AÖF final sınavı sonuçları merakla bekleniyor. 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenen oturumların ardından katılımcılar sonuç sorgulama işlemlerine başladılar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 takvimine göre; bahar dönemi ara sınavları Nisan ayında dönem sonu sınavları ise Mayıs ayında düzenlenecek. Peki; Açıköğretim Fakültesi 2023 Final sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav sonuçları hakkında son bilgiler.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2023 Final sınavı AÖF sonuçları sorgula

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuç tarihini duyurmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2023 Final sınavı AÖF sonuçları sorgula

Ancak geçtiğimiz sınavların açıklandığı tarihlere bakıldığında sonuçlar, genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde öğrencilerin erişimine açılıyor.

Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının 5 Şubat'a kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2023 Final sınavı AÖF sonuçları sorgula

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavı soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor. AÖF final sınavı cevap anahtarı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

AÖF güz dönemi final sınavında çıkan tüm derslere ait sorular, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.

Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2023 Final sınavı AÖF sonuçları sorgula

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

SON DAKİKA