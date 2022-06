AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Daha önceki sınav sonuçlarına baktığımız zaman sonuçlar sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde erişime açılıyor. Buna göre bu hafta içinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. Her an duyurusu yapılabilecek sonuçlar için adaylar beklemede.