Haberler Yaşam AÖF final sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? AÖS Sorgulama ekranı! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

Giriş Tarihi: 01.06.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 07:19

AÖF final sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? AÖS Sorgulama ekranı! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

AÖF Bahar Dönemi final sınavı sonuçları için öğrencilerin geri sayımı sürüyor. Önceki dönemlerde açıköğretim sınavlarına ilişkin sonuçların 15 gün içerisinde açıklandığı bilinirken öte yandan 2021-2022 eğitim yılı dönem sonu sınavlarının sonuçlarını merak eden öğrenciler gözünü Anadolu Üniversitesi AÖS ekranına çevirdi. Bu noktada ise "2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" soruları yanıt arıyor. Konuya ilişkin net bir tarih açıklaması duyurulmamakla beraber açıköğretim finalleri için sonuç ekranı henüz açılmış değil. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...