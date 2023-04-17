Haberler Yaşam AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:21

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, ayın kaçında?

Bahar dönem AÖF sınav sonuçları 2023 açıklandı mı, kaç gün sonra açıklanır sorusu online yapılan vize sınavlarından sonra açıklanmakta. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları 8 – 9 Nisan ile 15 – 16 Nisan tarihleri arasında yapıldı. YÖK'ün vizeler online olacak açıklamasından sonra açık öğretim sınavları da yüz yüze değil; online olarak gerçekleştirildi. Sınavları sona eren vatandaşlar, "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF vize sonuçları kaç gün açıklanır? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar