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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:42

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi sonuçları sorgula

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online olarak devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan sınava katalım sağlayan adaylar AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır sorusuna yanıt arıyor. AÖF vize sınav notları, başarı puanını yüzde 30 oranında etkilemektedir. İşte 2023 Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası ve AÖS ekranı

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi sonuçları sorgula

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları sorgulanıyor. Sınavların sonucuna ilişkin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamalar takip ediliyor 8- 9-15-16 Nisan'da düzenlenen AÖF online sınavında her ders için 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor.. Peki AÖS ekranında AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları sorgula

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi sonuçları sorgula

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları için belirlenen bir tarih bulunmazken sonuçların, sınav sürecinin sona ermesinin ardından yaklaşık 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi sonuçları sorgula

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Yayınlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi sonuçları sorgula

SINAVINIZ İPTAL EDİLEBİLİR!

Yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." gibi durumlarda öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi sonuçları sorgula

ÖNCEKİ SORUYA GERİ DÖNÜŞ YAPILMAYACAK

Sınav başladıktan sonra ekranda görünen soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan "Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç" butonuna basmanız gerekmektedir.

Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilirsiniz. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir önceki soruya dönemezsiniz

TAM EKRAN MODUNDA SINAV GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmuştur. Bu nedenle sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesi, kopyalanması, yayımlanması vb. sorumluluğu size aittir.

Sınavı başlattığınızda ekranınız "Tam Ekran" moduna geçecektir. Sınav esnasında "Tam Ekran" modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır.

Sınav Kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda öğrencinin ilgili oturumdaki sınavı, Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayılır. Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sıfır puan almış kabul edilir.

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