Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklama geldi mi? Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 25.05.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 16:24

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklama geldi mi? Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınavının ardından AÖF sınav sonuçları bekleyişi başladı. Açıktan üniversite bitirmek isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleşen Türkiye'de 81 il ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yapılan söz konusu sınavın sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayacak. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, bugün açıklanır mı, açıklama geldi mi? Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve süreçte son durum