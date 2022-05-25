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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklama geldi mi? Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.05.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 16:24

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklama geldi mi? Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınavının ardından AÖF sınav sonuçları bekleyişi başladı. Açıktan üniversite bitirmek isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleşen Türkiye'de 81 il ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yapılan söz konusu sınavın sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayacak. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, bugün açıklanır mı, açıklama geldi mi? Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve süreçte son durum

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklama geldi mi? Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sonuçları sorgulaması sürerken AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından binlerce katılımcı AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. Sınav sonuçlarının 31 Mayıs'ta açıklanması beklenirken henüz net bir bilgi yok. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve son bilgiler…

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklama geldi mi? Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

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AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF bahar dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklama geldi mi? Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklama geldi mi? Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, 22 Mayıs'ta tamamlanan sınavın sonuçlarının Mayıs ayı son haftasında açıklanması ön görülüyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklama geldi mi? Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı
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