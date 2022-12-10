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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim güz dönemi vize sonucu için tarih netleşti! İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 10.12.2022 10:36
Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
10:39
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim güz dönemi vize sonucu için tarih netleşti! İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!
AÖF sınav sonuçları için araştırmalar şimdiden başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavları 10-11 Aralık tarihlerinde düzenleniyor. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler başarı durumlarını öğrenmek için AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı!