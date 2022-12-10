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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim güz dönemi vize sonucu için tarih netleşti! İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 10.12.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 10:39

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim güz dönemi vize sonucu için tarih netleşti! İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları için araştırmalar şimdiden başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavları 10-11 Aralık tarihlerinde düzenleniyor. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler başarı durumlarını öğrenmek için AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim güz dönemi vize sonucu için tarih netleşti! İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları ve sınav geçme notları açıköğretim öğrencilerinin gündem konusu halini aldı. Dönem ortası sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi gibi sorularla açıklamaları takip ediyor. Finallerin Ocak ayının üçüncü haftasında düzenleneceği duyurulurken vize sonuç tarihi de gündem konusu oldu. İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim güz dönemi vize sonucu için tarih netleşti! İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıllarda AÖF sınav sonuçları sınavdan sonraki 15 gün içinde açıklandı. Finallerin de Ocak ayının 3. haftasında düzenleneceği düşünüldüğünde, önümüzdeki iki hafta içerisinde sonuçların açıklanacağı öngörülüyor.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim güz dönemi vize sonucu için tarih netleşti! İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim güz dönemi vize sonucu için tarih netleşti! İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!

AÖF FİNAL TARİHLERİ

Güz dönemi dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

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