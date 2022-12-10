AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim güz dönemi vize sonucu için tarih netleşti! İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları ve sınav geçme notları açıköğretim öğrencilerinin gündem konusu halini aldı. Dönem ortası sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi gibi sorularla açıklamaları takip ediyor. Finallerin Ocak ayının üçüncü haftasında düzenleneceği duyurulurken vize sonuç tarihi de gündem konusu oldu. İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!