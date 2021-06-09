AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır, AÖF final sonucu sorgulama ve sonuç ekranı!

Açık üniversitelilerin gündeminde AÖF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamaları bulunuyor. 29 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖF sonuçlarına çevrildi. Öte yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili de açıklama geldi. Açıklamaya göre; Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan gerçekleştirildi. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı ve AÖF final sonucu sorgulama ekranı!