Haberler Yaşam AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı 2023

Giriş Tarihi: 25.01.2023 21:05 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 21:05

AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlendi. Yüz yüze gerçekleştirilen sınavların ardından katılımcılar sonuçlar için gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. 2023 AÖF sonuçları yapılacak değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. Tam tarihi ve saati merak eden öğrenciler, ''AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bu hafta mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 AÖF sonuçları sorgulama işlemleri.