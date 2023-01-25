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Giriş Tarihi: 25.01.2023 21:05 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 21:05

AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı 2023

AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlendi. Yüz yüze gerçekleştirilen sınavların ardından katılımcılar sonuçlar için gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. 2023 AÖF sonuçları yapılacak değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. Tam tarihi ve saati merak eden öğrenciler, ''AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bu hafta mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 AÖF sonuçları sorgulama işlemleri.

AÖF sınav sonuçları sorgula 2023: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF sonuçları son dakika açıklandı duyurusu bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi. Söz konusu sınavların üzerinden günler geçerken katılımcılar, sonuçlar için sorgulama işlemlerine başladı. Sınav sonuçları genellikle düzenlendikten 15 gün içerisinde erişime açılıyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi final sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖF sınav sonuçları sorgula 2023: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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AÖF sınav sonuçları sorgula 2023: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final AÖF sonuçları açıklandı mı?

Ancak geçtiğimiz sınavların açıklandığı tarihlere bakıldığında sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları sorgula 2023: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.

Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları sorgula 2023: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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