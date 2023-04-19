AÖF sınav sonuçları sorgula: 2023 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları 8 – 9 Nisan ile 15 – 16 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte AÖF sonuçları sorgulama ekranı