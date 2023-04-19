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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları sorgula: 2023 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.04.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 08:11

AÖF sınav sonuçları sorgula: 2023 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları tamamlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi final sınavları 27 – 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak. Final sınavları öncesi bahar dönemi sınavına katılım gösteren öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki 2023 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AÖF sınav sonuçları sorgula: 2023 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları 8 – 9 Nisan ile 15 – 16 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları sorgula: 2023 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları için belirlenen bir tarih bulunmazken sonuçların, sınav sürecinin sona ermesinin ardından yaklaşık 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

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AÖF sınav sonuçları sorgula: 2023 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavı 27 – 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Bunun yanında Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te alınacak.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖF sınav sonuçları sorgula: 2023 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAVLARI BİTTİ Mİ?

Yayınlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak gerçekleştirildi.

AÖF sınav sonuçları sorgula: 2023 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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