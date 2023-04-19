AÖF sınav sonuçları sorgula: 2023 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları tamamlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi final sınavları 27 – 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak. Final sınavları öncesi bahar dönemi sınavına katılım gösteren öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki 2023 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…