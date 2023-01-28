AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.