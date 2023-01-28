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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 20:22

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından binlerce katılımcı AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. 2023 AÖF sonuçları Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS üzerinden T.C kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte, 2023 AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler.

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Anadolu Üniversitesi final sınavı AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde Türkiye'de 81 il ve KKTC'deki sınav merkezlerinde düzenlendi. Toplam 4 oturumda gerçekleştirilen sınavların ardından adaylar AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. Söz konusu sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden erişim sağlanacak. Peki, 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte, 2023 AÖS ekranı ile AÖF sonuçları son dakika gelişmeleri!

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 | AÖF FİNAL SINAV SONUCU AÇIKLANDI MI?

AÖF güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde yapıldı. Sınavlara katılan adaylar AÖF sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. AÖF sınav sonuçları erişim ekranına ulaşmak isteyenler kurumun resmi sitesi üzerinden gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi.

İşte AÖF sınav sonuçları 2023!

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Anadolu Üniversitesi final sınavı AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Anadolu Üniversitesi final sınavı AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ancak geçtiğimiz sınavların açıklandığı tarihlere bakıldığında sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Anadolu Üniversitesi final sınavı AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.

Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Anadolu Üniversitesi final sınavı AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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