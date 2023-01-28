AÖF sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından binlerce katılımcı AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. 2023 AÖF sonuçları Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS üzerinden T.C kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte, 2023 AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler.