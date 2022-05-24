Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:47

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavlarının ardından öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Bir önceki sınavlar 2-3 Nisan'da gerçekleşmiş 12 Nisan'da sonuç duyurulmuştu. 21-22 Mayıs'ta gerçekleşen sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Final sınavı yüz yüze gerçekleşirken AÖF sınavlarında adaylara her bir dersten 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler...