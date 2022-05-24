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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:47

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavlarının ardından öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Bir önceki sınavlar 2-3 Nisan'da gerçekleşmiş 12 Nisan'da sonuç duyurulmuştu. 21-22 Mayıs'ta gerçekleşen sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Final sınavı yüz yüze gerçekleşirken AÖF sınavlarında adaylara her bir dersten 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler...

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları ile ilgili öğrenciler ilgili kurumdan açıklama bekliyor. AÖF soruları ve cevapları Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer alacak. 21-22 Mayıs'ta gerçekleşen bahar dönemi final sınavının ardından AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. 2-3 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF sınavlarının sonuçları 12 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

YAZ OKULU SINAVI 2022 NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak

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AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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