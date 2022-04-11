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Haberler Yaşam AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? 2022 AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 13:55

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? 2022 AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları tamamlandı. Vize sınavlarının ardından söz konusu sınava katılan adaylar "AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? 2022 AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Henüz sınav sonuçları da erişime açılmazken bilindiği üzere başarı notu alt sınır değeri 35 olan AÖF'te başarı notu alt sınırın altında olan öğrenciler FF harf notu verilecek. Peki; AÖF soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler.

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? 2022 AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarının ardından katılımcılar AÖF soruları ve cevap anahtarının erişime açılmasını bekliyor. Vize sınav sonuçları da henüz açıklanmazken "AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? 2022 AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?" sorularına yanıt aranıyor. Peki; AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman belli olur? İşte yanıtı!

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? 2022 AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021-2022 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer alıyor. AÖF bahar dönem ara sınav soruları ve ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebiliyor.

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AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? 2022 AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

AÖF sınav soruları ve cevapları henüz erişime açılmadı. AÖF soruları belli olduğunda bu başlık altında olacaktır.

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? 2022 AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? 2022 AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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