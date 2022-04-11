Haberler Yaşam AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? 2022 AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 11.04.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 13:55

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? 2022 AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları tamamlandı. Vize sınavlarının ardından söz konusu sınava katılan adaylar "AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? 2022 AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Henüz sınav sonuçları da erişime açılmazken bilindiği üzere başarı notu alt sınır değeri 35 olan AÖF'te başarı notu alt sınırın altında olan öğrenciler FF harf notu verilecek. Peki; AÖF soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte bilgiler.