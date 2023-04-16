AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF soruları ve cevapları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Online olarak düzenlenen vize sınavlarının ilk etabı 8-9 Nisan tarihlerinde, ikinci etabı ise 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Söz konusu sınavların ardından ders puanlarını hesaplamak isteyen binlerce AÖF öğrencisi, cevap anahtarı için araştırmalarına başladı. Peki, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AÖF soruları ve cevapları PDF indir ekranı ile görüntüle…