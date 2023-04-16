AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi AÖF vize sınavları, online olarak ve iki hafta sonu şeklinde gerçekleştirildi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi.

AÖF bahar dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF vize sınavı cevap anahtarı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

2022-2023 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer almaktadır. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişilebilmektedir.