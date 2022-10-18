AÖF sınavları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ve takvimi 2022 2023

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi açıklandı. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler AÖF sınavları ne zaman, online mı yoksa yüz yüze mi olacak sorusuna yanıt arıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri, 17 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Bu noktada işlemlerini tamamlayan AÖF öğrencileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi sınav tarihleri için araştırmalara başladı. İşte AÖF sınav tarihleri ve takvimi 2022 2023