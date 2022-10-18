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Haberler Yaşam AÖF sınavları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ve takvimi 2022 2023
Giriş Tarihi: 18.10.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 10:08

AÖF sınavları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ve takvimi 2022 2023

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi açıklandı. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler AÖF sınavları ne zaman, online mı yoksa yüz yüze mi olacak sorusuna yanıt arıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri, 17 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Bu noktada işlemlerini tamamlayan AÖF öğrencileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi sınav tarihleri için araştırmalara başladı. İşte AÖF sınav tarihleri ve takvimi 2022 2023

AÖF sınavları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ve takvimi 2022 2023

AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında sorusunun yanıtı araştırılıyor. anadolu.edu.tr adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştiren adayların ders seçimi yaptıktan sonra kayıt ücretini belirlenen bankalara ödemeleri gerekiyor. Peki AÖF sınavları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ve takvimi 2022 2023

AÖF sınavları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ve takvimi 2022 2023

AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerine ara sınav ve dönem sonu sınavları uygulayacak.

Anadolu Üniversitesi, telafi veya bütünleme sınavı yapmamaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda yaz okulu sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

Güz Dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık 2022

Güz Dönemi Dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara sınavları 15-16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

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AÖF sınavları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ve takvimi 2022 2023

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 22.00'da sona erecektir.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÖF sınavları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ve takvimi 2022 2023

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar yapılacak.

Ödemeler;

Kredi Kartı/Banka Kartıyla,

Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız),

Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

17 Ekim 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF sınavları ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ve takvimi 2022 2023
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