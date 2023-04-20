Haberler Yaşam AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:41

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından aratılmakta. nadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları 8 – 9 Nisan ile 15 – 16 Nisan tarihleri arasında online bir şekilde yapıldı. YÖK Başkanı'nın vize sınavlarının online olacağını açıklamasından sonra açık öğretim vize sınavları da internet üzerinden gerçekleştirildi. Bu noktada "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bayramdan sonra mı?" sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Peki, Bahar dönemi AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar