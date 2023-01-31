AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama

AÖF sonuçları sorgulama ekranı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi (AÖS) üzerinden açılacak. Güz yarıyılı final sınavları ardından sonuçlar için heyecan dorukta. Derslerden geçip geçmediklerini öğrenecek öğrenciler bir süredir araştırmalara devam ediyor. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır soruları "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresinden kontrol ediliyor. Peki, 2023 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanıyor mu? İşte, AÖF sonuçları son durum…