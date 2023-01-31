AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları sorgulama işlemleri AÖS öğrenci ekranı üzerinden başlayacak. 21-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen güz dönem sonu sınavları sonuç adımında. AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bütünleme seçeneği olmayan derslerde AÖF sınav sonuçları sorgulama ile ders geçme durumları öğrenilmiş olacak. Son dakika duyurusu bekleniyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF final sonuçları 2023 son durum…