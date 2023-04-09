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Giriş Tarihi: 09.04.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 09:46

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav sonuçları AÖS ekranında sorgula

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları sorgulanıyor. 8- 9-15-16 Nisan'da düzenlenen AÖF online sınavında her ders için 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor. Sınavların sonucuna ilişkin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları AÖS ekranında sorgula sayfası ve tüm bilgiler…

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav sonuçları AÖS ekranında sorgula

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF sınav sonuçları sorgulanıyor. 8- 9-15-16 Nisan'da düzenlenen AÖF online sınavında her ders için 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor. Sınavların sonucuna ilişkin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları AÖS ekranında sorgula sayfası ve tüm bilgiler…

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav sonuçları AÖS ekranında sorgula

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Yayınlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

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AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav sonuçları AÖS ekranında sorgula

SINAVINIZ İPTAL EDİLEBİLİR!

Yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." gibi durumlarda öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav sonuçları AÖS ekranında sorgula

ÖNCEKİ SORUYA GERİ DÖNÜŞ YAPILMAYACAK

Sınav başladıktan sonra ekranda görünen soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan "Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç" butonuna basmanız gerekmektedir.

Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilirsiniz. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir önceki soruya dönemezsiniz

TAM EKRAN MODUNDA SINAV GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmuştur. Bu nedenle sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesi, kopyalanması, yayımlanması vb. sorumluluğu size aittir.

Sınavı başlattığınızda ekranınız "Tam Ekran" moduna geçecektir. Sınav esnasında "Tam Ekran" modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır.

Sınav Kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda öğrencinin ilgili oturumdaki sınavı, Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayılır. Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sıfır puan almış kabul edilir.

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav sonuçları AÖS ekranında sorgula

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.

AÖF online sınavlara giriş işlemi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle sisteme giriş yaparak sınavlarını başlatabilecek.

Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacak. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan "Sınav Giriş Bilgisinde" belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.

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