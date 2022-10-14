AÖF sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri, 3 Ekim Pazartesi günü başladı. anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılan AÖF kayıt yenileme işlemleri, 17 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Bu noktada işlemlerini tamamlayan AÖF öğrencileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi sınav tarihleri için araştırmalara başladı. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerine her bir dönem için ara sınav ve dönem sonu sınavı uyguluyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…