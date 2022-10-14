AÖF sınav tarihleri gündemde araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Üniversite eğitimine açıktan devam etmek isteyen öğrenciler için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri sürüyor. anadolu.edu.tr adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştiren adayların ders seçimi yaptıktan sonra kayıt ücretini belirlenen bankalara ödemeleri gerekiyor. Kayıtlarını tamamlayan öğrencilerin gündeminde ise 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖF akademik takvim yer alıyor. 2022-2023 AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan takvim ile belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınav tarihleri takvimi.