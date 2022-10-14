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Haberler Yaşam AÖL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 10:14

AÖL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AÖF sınav tarihleri gündemde araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Üniversite eğitimine açıktan devam etmek isteyen öğrenciler için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri sürüyor. anadolu.edu.tr adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştiren adayların ders seçimi yaptıktan sonra kayıt ücretini belirlenen bankalara ödemeleri gerekiyor. Kayıtlarını tamamlayan öğrencilerin gündeminde ise 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖF akademik takvim yer alıyor. 2022-2023 AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan takvim ile belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınav tarihleri takvimi.

AÖL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AÖF sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri, 3 Ekim Pazartesi günü başladı. anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılan AÖF kayıt yenileme işlemleri, 17 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Bu noktada işlemlerini tamamlayan AÖF öğrencileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi sınav tarihleri için araştırmalara başladı. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerine her bir dönem için ara sınav ve dönem sonu sınavı uyguluyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

AÖL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 22.00'da sona erecektir.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

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AÖL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar yapılacak.

AÖL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2022-2023: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Ödemeler;

Kredi Kartı/Banka Kartıyla,

Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız),

Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

17 Ekim 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

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