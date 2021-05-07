Açık lisede eğitim gören öğrencilerin gündeminde AÖL sınav tarihleri ile ilgili soru işaretleri bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3.dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri değiştirilmişti. Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olmak isteyen öğrenciler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladıktan sonra sınavlara katılım gösterebiliyor. Tam kapanma sokağa çıkma yasağı sebebiyle kayıt yenileme işlemlerine ara verildiği biliniyor. Buna göre; AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2021 AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili tüm ayrıntılar…