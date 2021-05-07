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Haberler Yaşam AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2021 AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri
Giriş Tarihi: 07.05.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 10:44

AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2021 AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri

Açık lisede eğitim gören öğrencilerin gündeminde AÖL sınav tarihleri ile ilgili soru işaretleri bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3.dönem tarihleri değiştirilmişti. 'nden mezun olmak isteyen öğrenciler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladıktan sonra sınavlara katılım gösterebiliyor. Tam kapanma sokağa çıkma yasağı sebebiyle kayıt yenileme işlemlerine ara verildiği biliniyor. Buna göre; AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2021 AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili tüm ayrıntılar…

AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2021 AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri

öğrencileri AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili sorgulamalar yapıyor. Tam kapanma sürecine denk gelen açık lise sınav tarihleri ileri bir tarihe ertelendi. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili paylaşım da yapıldı. Bu kapsamda ÖL kayıt yenileme (3.dönem) tarihleri merak konusu oldu. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2021 AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri!

AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2021 AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

öğrencilerinin merakla araştırdığı kayıt yenileme ve sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 3.dönem tarihleri değiştirilirken detaylar şöyle;

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

, 3 Temmuz 2021 09.30'da başlayacak ve 7 Temmuz 23.59'a kadar devam edecek. Sınavlar online olarak gerçekleşecek.

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AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2021 AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI OLACAK?

online olarak uygulanacak.

AÖL KAYIT YENİLEME SÜRECİ İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

Açık Öğretim Ortaokulu kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıtişlemlerini yaptırabilmesi, 2 Temmuz 2004 tarihinde ve/veya öncesinde doğan kayıtşartlarını taşıyan ilköğretim/ortaokul mezunu öğrencilerden e-Okul/Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemi'nde kaydı olan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmesi,Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile AçıkÖğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması,

Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazeretebağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2021 AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri

AÖL SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ 2021

işlemleri 17 Mayıs-11 Haziran 2021

AÖL 3.dönem sınavları 3-7 Temmuz 2021

AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2021 AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri
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