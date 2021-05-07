AÖL sınavları ne zaman? MEB ile 2021 AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla araştırdığı kayıt yenileme ve sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 3.dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri değiştirilirken detaylar şöyle;

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. Dönem sınavları, 3 Temmuz 2021 09.30'da başlayacak ve 7 Temmuz 23.59'a kadar devam edecek. Sınavlar online olarak gerçekleşecek.