Haberler Yaşam AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ile sonuçlar nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 29.12.2022 22:20 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 22:20

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ile sonuçlar nasıl öğrenilir?

AÖL sonuçları açıklandı duyurusu için gözle MEB duyuru ekranında! 9 - 20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları için itirazlar bu hafta başında sona erdi. Bu noktada AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl bakılır soruları yanıt arıyor. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı MEB üzerinden vakti geldiğinde erişime açılacak. 1. dönem AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalar ile belli olacak. Peki, Açık Öğretim Lisesi AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…