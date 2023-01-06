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Haberler Yaşam AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor
Giriş Tarihi: 06.01.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 06:26

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sonuçları son dakika açıklaması için gözlerini MEB'e çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise 1.dönem sınav sonuçları duyurulacak. AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sınav sonuçlarına itiraz işlemleri yapılabilecek olup süre doldu. 9-20 Aralık tarihinde gerçekleşen açık öğretim lisesi sınav sonuç ekranında adayların 1. dönem sınavlarına ilişkin doğru ve yanlış cevap sayısı paylaşılmayacak. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, bugün açıklanır mı? İşte MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor

AÖL sınav sonuçları son günlerde en çok sorgulaması artan sınavlar arasında yer alıyor. Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem online (çevrim içi) sınavları 9 Aralık'ta başlamış 20 Aralık saat 23.59'a kadar devam etmişti. Şimdi ise gözler AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü sorusunun yanıtına çevrildi. Peki AÖL sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte yanıtı

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Sınavların üzerinden 14 gün geçerken sınav sonuçlarının Ocak ayının ikinci haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu sorgulama işlemleri AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve şifre ile birlikte sorgulanabilecek. Sınav sonuç ekranında adayların 1. dönem sınavlarına ilişkin doğru ve yanlış cevap sayısı paylaşılmayacak. Sınav sonuçları mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek.

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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor

KİMLERİN SINAVI GEÇERSİZ SAYILACAK?

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması,

Öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme, vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması,

Sınav kurallarının ihlal edilmesi,

Öğrencinin, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında, geçersiz sayılacaktır.

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