AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sonuçları son dakika açıklaması için gözlerini MEB'e çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise 1.dönem sınav sonuçları duyurulacak. AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sınav sonuçlarına itiraz işlemleri yapılabilecek olup süre doldu. 9-20 Aralık tarihinde gerçekleşen açık öğretim lisesi sınav sonuç ekranında adayların 1. dönem sınavlarına ilişkin doğru ve yanlış cevap sayısı paylaşılmayacak. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, bugün açıklanır mı? İşte MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı