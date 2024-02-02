Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Apart otelde kan donduran olay: Oryantal sevgilisi Sevda Timur’u öldürdü!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 16:59

Apart otelde kan donduran olay: Oryantal sevgilisi Sevda Timur’u öldürdü!

Sakarya'da Ümit D., eğlence mekanında oryantallik yapan Sevda Timur ile apartta alkol aldı. İkili arasında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Gözü dönen Ümit D., Sevda Timur'a kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan genç kadın hayatını kaybederken olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Hüseyin CUMALI
Apart otelde kan donduran olay: Oryantal sevgilisi Sevda Timur’u öldürdü!

Kan donduran olay Sakarya'nın Serdivan İlçesi'ndeki bir apart otelde yaşandı.

Apart otelde kan donduran olay: Oryantal sevgilisi Sevda Timur’u öldürdü!

41 yaşındaki Ümit D. ile eğlence mekanlarında 'İpek' adıyla oryantallik yaptığı öğrenilen 31 yaşındaki Sevda Timur arasında tartışma çıkmış.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Apart otelde kan donduran olay: Oryantal sevgilisi Sevda Timur’u öldürdü!

İddiaya göre, kadının eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Ümit D., belindeki tabancayla Sevda Timur'u öldürerek olay yerinden kaçmıştı.

Apart otelde kan donduran olay: Oryantal sevgilisi Sevda Timur’u öldürdü!

Polise teslim olan Ümit D. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasının da suçunu itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı daha sonra Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi.

Apart otelde kan donduran olay: Oryantal sevgilisi Sevda Timur’u öldürdü!

ORYANTAL UĞRUNA EŞİNDEN AYRILMIŞ!

Yaşanan kanlı olay sonrasında cinayetle ilgili gelişmelerde ortaya çıkmaya devam ediyor. Sakarya'daki büyük bir otomobil üretimi yapan fabrikadan ayrılan Ümit D. fabrikadan aldığı yüklü tazminatı oryantallik yapan İpek'in çalıştığı mekanlarda harcadığı belirlendi.

SON DAKİKA