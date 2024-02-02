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Apart otelde kan donduran olay: Oryantal sevgilisi Sevda Timur’u öldürdü!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
16:59
Apart otelde kan donduran olay: Oryantal sevgilisi Sevda Timur’u öldürdü!
Sakarya'da Ümit D., eğlence mekanında oryantallik yapan Sevda Timur ile apartta alkol aldı. İkili arasında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Gözü dönen Ümit D., Sevda Timur'a kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan genç kadın hayatını kaybederken olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.