Apple 45 yılı geride bıraktı! Teknoloji devi dünyanın en değerli markası konumunda bulunuyor

1978 yılında 7,8 milyon dolarlık satış gerçekleştiren şirket, kısa sürede satışlarını artırarak 1980 yılında 117 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bilgisayar üretimiyle teknoloji dünyasına giren şirket zaman içerisinde farklı ürünler de geliştirdi.

Günümüzde, akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat, kulaklık gibi birçok alanda üretim yapan Apple, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırmasına göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle "dünyanın en değerli markası" konumunda bulunuyor. Geçen yıl 141 milyar dolarla üçüncü sırada bulunan şirket, bu yıl değerini 122 milyar dolardan fazla artırarak en değerli markalar listesinde zirvede yerini aldı.

Listede Apple'ı; sırasıyla yaklaşık 254,2 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 191,2 milyar dolar değerle Google ve 140,4 milyar dolarla Microsoft izledi.