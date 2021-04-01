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Haberler Yaşam Apple 45 yılı geride bıraktı! Teknoloji devi "dünyanın en değerli markası" konumunda bulunuyor
Giriş Tarihi: 01.04.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 12:36

45 yılı geride bıraktı! Teknoloji devi "dünyanın en değerli markası" konumunda bulunuyor

Şu sıralarda dedikoduların hedefinde var. 13 hakkındaki söylentiler bitmek bilmiyor. İddialara göre iPhone 13'te hem parmak izi okuyucu hem de yüz tanımlama sistemi yer alacak. merkezli teknoloji devinin bu yüzden birçok farklı prototip geliştirip, test ettiği ileri sürülüyor. Bir yanda bu iddialar gündemde yer alırken, diğer yandan Apple hakkında yeni bir rapor yayınlandı. Bu rapora göre Apple, bugün teknoloji devi olarak 263,4 milyar dolar marka değeriyle "dünyanın en değerli markası" konumunda bulunuyor.

AA
Apple 45 yılı geride bıraktı! Teknoloji devi dünyanın en değerli markası konumunda bulunuyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından ABD'de kurulan , kurucusu Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayarı Apple-1 ile serüvenine başladı.

İlk kişisel bilgisayarlar arasında yer alan Apple-1'in ardından şirket, Apple-2 isimli bilgisayarıyla birlikte sunduğu teknolojiyle bilgisayar endüstrisinde köklü değişikliklere öncülük etti.

Apple 45 yılı geride bıraktı! Teknoloji devi dünyanın en değerli markası konumunda bulunuyor

1978 yılında 7,8 milyon dolarlık satış gerçekleştiren şirket, kısa sürede satışlarını artırarak 1980 yılında 117 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bilgisayar üretimiyle teknoloji dünyasına giren şirket zaman içerisinde farklı ürünler de geliştirdi.

Günümüzde, akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat, kulaklık gibi birçok alanda üretim yapan , uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırmasına göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle "dünyanın en değerli markası" konumunda bulunuyor. Geçen yıl 141 milyar dolarla üçüncü sırada bulunan şirket, bu yıl değerini 122 milyar dolardan fazla artırarak en değerli markalar listesinde zirvede yerini aldı.

Listede Apple'ı; sırasıyla yaklaşık 254,2 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 191,2 milyar dolar değerle Google ve 140,4 milyar dolarla Microsoft izledi.

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Apple 45 yılı geride bıraktı! Teknoloji devi dünyanın en değerli markası konumunda bulunuyor

EN YÜKSEK GELİR KALEMLERİNDE İPHONE İLK SIRADA

'ın kullanıcılara sunduğu ürünler arasında; dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar (Mac ve MacBook modelleri), tablet (iPad), telefon (), akıllı saat (Apple Watch), kulaklık (AirPods) ve akıllı televizyon platformu (Apple TV) gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

Apple 45 yılı geride bıraktı! Teknoloji devi dünyanın en değerli markası konumunda bulunuyor

Şirket ürünlerini kendi yazılım ekosistemiyle kullanıcılarına sunuyor. Bu sayede kullanıcılarına diğer platformlara kıyasla daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim sağlıyor.

Üretim yaptığı her ürün gamında yüksek seviyede satış rakamlarına ulaşan şirket, en yüksek geliri akıllı telefonu aracılığıyla elde ediyor. , geçen yılın son çeyreğinde en yüksek geliri sırasıyla; (yüzde 40,9), servisler (yüzde 22,5), Mac (yüzde 14), giyilebilir ürünler ve aksesuarlar (yüzde 12,2) ve iPad (yüzde 10,5) ile sağladı.

Apple 45 yılı geride bıraktı! Teknoloji devi dünyanın en değerli markası konumunda bulunuyor

Serüvenine bilgisayar üretimiyle başlayan şirketin gelir kalemlerinde, akıllı telefonunun ve servislerinin üst sıralarda yer alması, 'ın teknolojinin her alanında etkin bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

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