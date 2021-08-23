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Haberler Yaşam Apple, iOS'taki sorunlar yüzüne mahkemelik olabilir! Kullanıcılar şikayet üstüne şikayet etti
Giriş Tarihi: 23.08.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 14:44

Apple, iOS'taki sorunlar yüzüne mahkemelik olabilir! Kullanıcılar şikayet üstüne şikayet etti

Görünüşe göre bazı iPhone sahipleri, iOS 14.7.1 güncellemesinden sonra sorunlarla karşılaştı. Sosyal medya ve çeşitli internet topluluklarında şikayetlerini dile getiren kullanıcılar var. Ayrıca İspanya Tüketici Koruma Kurumu da devreye girmiş durumda. Eğer müşterilerin şikayetlerini düzeltmezse, mahkemelik olabilir. Peki iOS 14.7.1'deki problemler nedir? Kullanıcılar neleri şikayet etti?

Apple, iOS’taki sorunlar yüzüne mahkemelik olabilir! Kullanıcılar şikayet üstüne şikayet etti

Apple bir yandan yeni işletim sistemi iOS 15 için son hazırlıkları yaparken, diğer yandan da iOS 14'teki hataları düzeltmeye ve geliştirmelere devam ediyor. Fakat yeni ortaya çıkan bir rapor, Apple'ın son iOS güncelleme 14.7.1'in bazı kullanıcılarda sorunlara neden olduğunu ortaya çıkardı.

Apple, iOS’taki sorunlar yüzüne mahkemelik olabilir! Kullanıcılar şikayet üstüne şikayet etti

Şikayet edilenlere göre iOS 14.7.1'i yükledikten sonra "Servis yok" hatasıyla karşılaşan kullanıcılar var. Hatta söz konusu iPhone sahiplerinden bazıları, hücresel veri sekmesine girdiğinde, sekmenin boş olduğunu belirtiyor.

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Apple, iOS’taki sorunlar yüzüne mahkemelik olabilir! Kullanıcılar şikayet üstüne şikayet etti

Diğer yandan İspanya Tüketici Koruma Kurumu OCU (Organización de consumidores y usuarios), iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS ve iPhone 8 modellerinin yavaşladığını iddia eden tüketiciler adına Apple'la iletişime geçti.

Apple, iOS’taki sorunlar yüzüne mahkemelik olabilir! Kullanıcılar şikayet üstüne şikayet etti

OCU'nun açıklamasına göre kullanıcılar iOS 14.5, 14.5.1 ve 14.6 güncellemelerinden sonra da iPhone'larında yavaşlama olduğunu söyledi. OCU, Apple'ı müşterilerin sorunlarını çözmediği taktirde mahkemeye vereceğini açıkladı.

Apple, iOS’taki sorunlar yüzüne mahkemelik olabilir! Kullanıcılar şikayet üstüne şikayet etti

Bunlarla birlikte şarjın çabuk azalması, bazı uygulamaların çökmesi gibi sorunlar da iOS 14.7.1'de karşılaşılan problemler arasında bulunuyor.

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