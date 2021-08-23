Apple, iOS’taki sorunlar yüzüne mahkemelik olabilir! Kullanıcılar şikayet üstüne şikayet etti

Apple bir yandan yeni işletim sistemi iOS 15 için son hazırlıkları yaparken, diğer yandan da iOS 14'teki hataları düzeltmeye ve geliştirmelere devam ediyor. Fakat yeni ortaya çıkan bir rapor, Apple'ın son iOS güncelleme 14.7.1'in bazı kullanıcılarda sorunlara neden olduğunu ortaya çıkardı.