HaberlerYaşamApple, iOS'taki sorunlar yüzüne mahkemelik olabilir! Kullanıcılar şikayet üstüne şikayet etti
Giriş Tarihi: 23.08.2021 14:43Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 14:44
Apple, iOS'taki sorunlar yüzüne mahkemelik olabilir! Kullanıcılar şikayet üstüne şikayet etti
Görünüşe göre bazı iPhone sahipleri, iOS 14.7.1 güncellemesinden sonra sorunlarla karşılaştı. Sosyal medya ve çeşitli internet topluluklarında şikayetlerini dile getiren kullanıcılar var. Ayrıca İspanya Tüketici Koruma Kurumu da devreye girmiş durumda. Eğer müşterilerin şikayetlerini düzeltmezse, mahkemelik olabilir. Peki iOS 14.7.1'deki problemler nedir? Kullanıcılar neleri şikayet etti?