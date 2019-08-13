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  • Ara Güler'in objektifinden o eski İstanbul... Tarihi fotoğraflar gün yüzüne çıkıyor!

'in objektifinden o eski ... Tarihi fotoğraflar gün yüzüne çıkıyor!

İstanbullu fotoğraf ustası ve fotoğrafçı , fotoğraf kariyerine 1950 yılında şehrin Yeni İstanbul gazetesinde başlamıştı. Daha sonra birçok ulusal gazetede çalışan Güler, uluslararası alanda ün kazandı ve dünyaca ünlü isimlerle çalışmaya başladı. Güler kariyeri boyunca birçok ünlü sanatçı ve politik şahsın fotoğrafını çekti. Zaman zaman İstanbul'un melankolik siyah-beyaz fotoğraflarını çekti, şehrin sakinlerini, sokaklarını ve rıhtumlarını fotoğrafladı... İşte sizi zamanda yolculuğa çıkaracak, Ara Güler'in çektiği tarihi İstanbul fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 19:05
Ara Güler'in objektifinden o eski İstanbul... Tarihi fotoğraflar gün yüzüne çıkıyor!

, bir ayağı Avrupa'da, bir ayağı Asya'da, çok sayıda kültür, din ve dilin kesiştiği noktada bulunuyor. Aynı anda hem modern hem de geleneksel olmasıyla, yüzyıllar boyunca ziyaretçileri büyüleyen ve merak uyandıran bir şehir olma özelliği taşıyor. 1928 doğumlu fotoğraf sanatçısı , 1940'lı yıllardan beri İstanbul'un kültürel ve yerel yaşamını belgeleyen gerçek bir İstanbullu... Başlangıçta TimeLife, Paris Match ve Stern'in yanı sıra Türkiye günlük gazeteleri ve dergileri için muhabir olarak çalışan Güler zaman içerisinde tüm dünyada bilenen bir üne sahip oldu

Ara Güler'in objektifinden o eski İstanbul... Tarihi fotoğraflar gün yüzüne çıkıyor!

Usta fotoğrafçının çektiği fotoğraflarını haberimizde derledik. İşte 'in gözünden o eski İstanbul...

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Ara Güler'in objektifinden o eski İstanbul... Tarihi fotoğraflar gün yüzüne çıkıyor!
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Ara Güler'in objektifinden o eski İstanbul... Tarihi fotoğraflar gün yüzüne çıkıyor!
Ara Güler'in objektifinden o eski İstanbul... Tarihi fotoğraflar gün yüzüne çıkıyor!
Ara Güler'in objektifinden o eski İstanbul... Tarihi fotoğraflar gün yüzüne çıkıyor!
Ara Güler'in objektifinden o eski İstanbul... Tarihi fotoğraflar gün yüzüne çıkıyor!
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