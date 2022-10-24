İlk ara tatil kasım ayında başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda ilk ara tatil ne zaman sorusuna resmi tatiller takvimi ile cevap verirken, çok yakında öğrenciler tatillerine kavuşacak. Ebeveynler ve öğrenciler, ara tatil planı yapmaya şimdiden başladı. Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren ara tatil, böylece yarıyıl tatilinden önce öğrencilerin stres atmasına iyi geliyor. Okullarda ara tatil kasım ve nisan aylarında olacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman 2022? MEB ile kasım ara tatili ayın kaçında? İşte detaylar…