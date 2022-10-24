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Haberler Yaşam Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? MEB ile 2022 ilk ara tatil kasım ayının kaçında?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 10:16

Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? MEB ile 2022 ilk ara tatil kasım ayının kaçında?

İlk ara tatil kasım ayında başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda ilk ara tatil ne zaman sorusuna resmi tatiller takvimi ile cevap verirken, çok yakında öğrenciler tatillerine kavuşacak. Ebeveynler ve öğrenciler, ara tatil planı yapmaya şimdiden başladı. Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren ara tatil, böylece yarıyıl tatilinden önce öğrencilerin stres atmasına iyi geliyor. Okullarda ara tatil kasım ve nisan aylarında olacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman 2022? MEB ile kasım ara tatili ayın kaçında? İşte detaylar…

Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? MEB ile 2022 ilk ara tatil kasım ayının kaçında?

Okullarda ara tatil için öğrenciler gün sanıyor. Eylül ayında başlayan okullar, yarıyıl tatilinden önce bir haftalığına ara tatile girecek. MEB'e bağlı lise ve ortaokul ve ilkokullarda ara tatil yapılacak. Öğrenci ve ebeveynler de ara tatil kaç gün sürecek ve ne zaman gibi soruların yanıtını arıyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman 2022? Ara tatile kaç gün kaldı? İşte detaylar…

Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? MEB ile 2022 ilk ara tatil kasım ayının kaçında?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

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Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? MEB ile 2022 ilk ara tatil kasım ayının kaçında?

2022-2023 TAKVİMİ

Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? MEB ile 2022 ilk ara tatil kasım ayının kaçında?

ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? MEB ile 2022 ilk ara tatil kasım ayının kaçında?

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

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