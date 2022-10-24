Okullarda ara tatil için öğrenciler gün sanıyor. Eylül ayında başlayan okullar, yarıyıl tatilinden önce bir haftalığına ara tatile girecek. MEB'e bağlı lise ve ortaokul ve ilkokullarda ara tatil yapılacak. Öğrenci ve ebeveynler de ara tatil kaç gün sürecek ve ne zaman gibi soruların yanıtını arıyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman 2022? Ara tatile kaç gün kaldı? İşte detaylar…