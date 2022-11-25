Haberler Yaşam Araba fiyatları düştü! 25 Kasım 2022 ÖTV indirimi ile marka marka Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? İşte fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 11:44

Araba fiyatları düştü! 25 Kasım 2022 ÖTV indirimi ile marka marka Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? İşte fiyat listesi!

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de duyurulan ÖTV matrah düzenlemesi ile beraber sıfır araba otomobil fiyatları da güncellendi. Yeni düzenlemeyle beraber Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 gibi birçok arabanın fiyatlarında indirime gidildi. Bu gelişmenin ardından piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "2022 Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası araba fiyatları son durum ve tüm detaylar.