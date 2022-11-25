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Haberler Yaşam Araba fiyatları düştü! 25 Kasım 2022 ÖTV indirimi ile marka marka Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? İşte fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 11:44

Araba fiyatları düştü! 25 Kasım 2022 ÖTV indirimi ile marka marka Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? İşte fiyat listesi!

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de duyurulan ÖTV matrah düzenlemesi ile beraber sıfır araba otomobil fiyatları da güncellendi. Yeni düzenlemeyle beraber Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 gibi birçok arabanın fiyatlarında indirime gidildi. Bu gelişmenin ardından piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "2022 Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası araba fiyatları son durum ve tüm detaylar.

Araba fiyatları düştü! 25 Kasım 2022 ÖTV indirimi ile marka marka Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? İşte fiyat listesi!

ÖTV matrah güncellemesi etkisiyle araba fiyatlarına indirim geldi. Bu düzenleme 595 bin TL'nin altında fiyata sahip modelleri etkiledi. Yaşanan gelişmenin ardından "2022 Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları düştü mü, yükseldi mi, ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Otomobil piyasasında bir süredir beklenen bu düzenleme sonrası yeni fiyatları sabah.com.tr olarak sizler için hesapladık. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası araba fiyatları ve detaylar.

Araba fiyatları düştü! 25 Kasım 2022 ÖTV indirimi ile marka marka Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? İşte fiyat listesi!

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi kararına göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

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Araba fiyatları düştü! 25 Kasım 2022 ÖTV indirimi ile marka marka Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? İşte fiyat listesi!

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

Araba fiyatları düştü! 25 Kasım 2022 ÖTV indirimi ile marka marka Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? İşte fiyat listesi!

MARKA MARKA MODEL MODEL İNDİRİMLİ ARAÇLAR LİSTESİ BELLİ OLDU

ÖTV matrah düzenlemesi sonrası beklenen fiyatlarla indirim hesaplarını yaptık: İşte marka marka model model indirimli araçlar listesi:

Araba fiyatları düştü! 25 Kasım 2022 ÖTV indirimi ile marka marka Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 sıfır araba fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? İşte fiyat listesi!

SIFIR ARABA FİYAT LİSTESİ -1

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