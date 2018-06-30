Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Arabanıza su si bırakıyorsanız dikkat!

Giriş Tarihi: 30.06.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 14:46
  • 1
  • 10
Arabanıza su si bırakıyorsanız dikkat!
Arabanıza su şişesi bırakıyorsanız dikkat!

Uzmanlar bütün araç sürücülerini yaz aylarında araçlarında plastik su si bırakmamaları konusunda uyarıyor.

  • 2
  • 10
Arabanıza su si bırakıyorsanız dikkat!
Arabanıza su şişesi bırakıyorsanız dikkat!

Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada yaz ayında kliması çalışmayan bir aracın 22-35 derece sıcaklığa ve güneşin altında bırakılan bir aracın iç sıcaklığının bir saat içinde 44-55 dereceye kadar ulaştığı görüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
Arabanıza su si bırakıyorsanız dikkat!
Arabanıza su şişesi bırakıyorsanız dikkat!

Güneşli bir günde aracın içinde unutulan su si felakete yol açabilir.

  • 4
  • 10
Arabanıza su si bırakıyorsanız dikkat!
Arabanıza su şişesi bırakıyorsanız dikkat!

Oklahoma'da yer alan Midwest İtfaiye Teşkilatı'nın yaptığı bir deneyde aracın içine plastik su si bırakıldı.

  • 5
  • 10
Arabanıza su si bırakıyorsanız dikkat!
Arabanıza su şişesi bırakıyorsanız dikkat!

Su si büyüteç görevi görerek, güneş ışınlarını 120 derecelik bir sıcaklıkla aracın içine yansıtıyor. Önce aracınızın koltukları yanıp sonra da aracınız tutuşabilir.

  • 6
  • 10
Arabanıza su si bırakıyorsanız dikkat!
Arabanıza su şişesi bırakıyorsanız dikkat!

İtfaiyeci David Richardson, KFOR News'e "Plastik su leri, güneş ışınlarını aracın içine yakından yansıtarak bir felakete yol açabiliyor" dedi.

  • 7
  • 10
Arabanıza su si bırakıyorsanız dikkat!
Arabanıza su şişesi bırakıyorsanız dikkat!

Dioni Amuchastegui ismindeki bir mühendis de aynı tehlike hakkında herkesi uyarıyor.

BİZE ULAŞIN