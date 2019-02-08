Arabasına öyle bir şey yaptı ki... Gören durup bakıyor!

Modifiyeli araçları sevdiğini, bu yüzden kendi aracını kadife ile kapladığını söyleyen Can Şahinoğlu, ''İnsanlar folyo kaplamaya önyargılı yaklaşıyor. Biz hem işyerimizin tanıtımı hem de bize güvensinler diye kendi aracımıza böyle bir şey yaptık. Aracımız tamamen kadife kaplama. Bunun herhangi bir zararı yok. İnsanlar bunu yanlış biliyor. Yıkatmasında veya ruhsata işletmesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Araçta modifiyeyi seviyorum. Biz de bu modifiyeyi ilk olarak kendi aracımızda denedik. Çok güzel oldu. Beğenenler oldu. Kötü yorum yapanlar da oldu ama herkesin kendi düşüncesidir'' dedi.

