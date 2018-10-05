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Aracı düşmesin diye bakın ne yaptı?

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 05.10.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 18:37
Aracı düşmesin diye bakın ne yaptı?

Eskipazar ilçesinden 'e giden Halil Arslan (68) yönetimindeki 78 AY 742 plakalı kamyonet, Cumayanı köyü yakınlarındaki köprüden geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarına çarptı.

Aracı düşmesin diye bakın ne yaptı?

Korkulukları yıkan kamyonet, karşı yöndeki yol için yapılan diğer köprüye de çarparak, iki köprü arasında askıda kaldı.

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Aracı düşmesin diye bakın ne yaptı?

yı yara almadan atlatan ve araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kamyonetinin telaşına düştü.

Aracı düşmesin diye bakın ne yaptı?

Kamyonetiyle yapan sürücü, aracını köprüden düşmemesi için halatla korkuluklara bağladı.

Aracı düşmesin diye bakın ne yaptı?

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, kamyoneti bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarttı.

Aracı düşmesin diye bakın ne yaptı?
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Aracı düşmesin diye bakın ne yaptı?
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