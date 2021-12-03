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Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:46

Aralık ayı kira artış oranı zammı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı 2021 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren veriler enflasyon oranının açıklanmasıyla son bulacak. Hal böyle olunca aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Şu saat itibariyle Aralık ayı kira artış oranı henüz belli olmazken gözler saat 10.00'a çevrildi. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Aralık ayı kira artış oranı zammı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı 2021 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun tarafından enflasyon oranının açıklanması ardından kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır sorusuna yanıt bulacak. TÜİK tarafından açıklanan veriler başta emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam olmak üzere çok sayıda vatandaşın maaşını etkileyecek. Geçen ay açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde %17,09 artış gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler aralık ayı kira zam oranına çevrildi. Peki Kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Aralık ayı kira artış oranı zammı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı 2021 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı açıklanma tarihi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE Aralık kira artış oranı ayın 3'nde belli olacak.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Aralık ayı kira artış oranı açıklanmadı. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

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Aralık ayı kira artış oranı zammı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı 2021 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Türkiye'de kira artış oranının nasıl belirleneceğinin ana çerçevesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından net bir şekilde çizilmiştir. Bunun için de TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır. Önceleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları üzerinden yapılan kira zam oranı hesaplamaları son yıllarda Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları üzerinden yapılmaktadır. Kira zam dönemi Aralık ayı olan evlere, iş yerlerine uygulanacak olan kira zam oranı son 12 aylık TÜFE üzerinden belirlenmektedir.

Kira artış oranı ev sahiplerini ve kiracılar için bağlayıcı olmaktadır. Tarafların anlaşmaları durumunda kira artış oranı dikkate alınmayabilir. Ancak ev sahipleri evlerin kiralarına kira artış oranının üzerinde kira zammı yapamazlar. Kira artış oranı bir ev sahibinin kiraya yapabileceği azami zam miktarını da ifade etmektedir.

Aralık ayı kira artış oranı zammı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı 2021 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
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