Kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren veriler enflasyon oranının açıklanmasıyla son bulacak. Hal böyle olunca aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Şu saat itibariyle Aralık ayı kira artış oranı henüz belli olmazken gözler saat 10.00'a çevrildi. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?