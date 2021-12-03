KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Türkiye'de kira artış oranının nasıl belirleneceğinin ana çerçevesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından net bir şekilde çizilmiştir. Bunun için de TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır. Önceleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları üzerinden yapılan kira zam oranı hesaplamaları son yıllarda Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları üzerinden yapılmaktadır. Kira zam dönemi Aralık ayı olan evlere, iş yerlerine uygulanacak olan kira zam oranı son 12 aylık TÜFE üzerinden belirlenmektedir.

Kira artış oranı ev sahiplerini ve kiracılar için bağlayıcı olmaktadır. Tarafların anlaşmaları durumunda kira artış oranı dikkate alınmayabilir. Ancak ev sahipleri evlerin kiralarına kira artış oranının üzerinde kira zammı yapamazlar. Kira artış oranı bir ev sahibinin kiraya yapabileceği azami zam miktarını da ifade etmektedir.