Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Arda Turan ve Fatih Terim'i dolandırmıştı! Ünlü doktoru da çarpmış: 94 milyon Tl!
Giriş Tarihi: 10.05.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 15:09

Arda Turan ve Fatih Terim'i dolandırmıştı! Ünlü doktoru da çarpmış: 94 milyon Tl!

Özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan'ın, aralarında Fatih Terim'in de bulunduğu birçok ünlü ismi 80 milyon dolar dolandırdığı büyük vurgunda mağdurlar artmaya başladı. Ünlü dermatolog Evrim Pınar Güzel ve babası Burhan Taşpolat'ı da Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Güzel'in 400 bin lira babasının ise 11 milyon lira dolandırıldığı öğrenildi. 9 yıl boyunca yatırdığı 400 bin liranın akıbetini sormayan ve şikâyetçi olan Güzel, geçtiğimiz aralık ayında parasını sorduğunda, Erzan tarafından kendisine, "Paran 94 milyon lira oldu" cevabını aldığını söyledi...

Deniz YUSUFOĞLU
Arda Turan ve Fatih Terim’i dolandırmıştı! Ünlü doktoru da çarpmış: 94 milyon Tl!

Özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera'nın da bulunduğu çok sayıda kişiyi 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

Arda Turan ve Fatih Terim’i dolandırmıştı! Ünlü doktoru da çarpmış: 94 milyon Tl!

Ünlü isimler adliyede ifade verirken mağdur sayısı artmaya başladı. Mağdurlar arasında ünlü dermatolog Evrim Pınar Güzel ve babası Burhan Taşpolat'ın da olduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arda Turan ve Fatih Terim’i dolandırmıştı! Ünlü doktoru da çarpmış: 94 milyon Tl!

YAKIN ARKADAŞINA GÜVENDİ
Milyonlarını kaptıran baba-kız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Erzan ile 2013'te yatırım amaçlı tanışarak yakın arkadaş olduklarını belirten Güzel, dolandırıldıklarını medyaya yansıyan haberler sayesinde öğrendiklerini kaydetti.

Arda Turan ve Fatih Terim’i dolandırmıştı! Ünlü doktoru da çarpmış: 94 milyon Tl!

400 BİN'İ SÖZDE 94 MİLYON LİRA OLDU
Dilekçeye göre Güzel'in yatırımlarını doğru yapabilmek için danıştığı Erzan, özel bir sistem olduğunu söyleyerek bu sisteme 400 bin lira yatırmasını sağladı.

Arda Turan ve Fatih Terim’i dolandırmıştı! Ünlü doktoru da çarpmış: 94 milyon Tl!

Güzel, 400 bin lirayı hiç çekmedi, paranın akıbetini de hiç sormadı. 21 Aralık 2022'de sorduğunda ise Erzan, "Bakiyen 94 milyon lira oldu" dedi.

SON DAKİKA