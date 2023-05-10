Haberler Yaşam Arda Turan ve Fatih Terim'i dolandırmıştı! Ünlü doktoru da çarpmış: 94 milyon Tl!

Giriş Tarihi: 10.05.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 15:09

Arda Turan ve Fatih Terim'i dolandırmıştı! Ünlü doktoru da çarpmış: 94 milyon Tl!

Özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan'ın, aralarında Fatih Terim'in de bulunduğu birçok ünlü ismi 80 milyon dolar dolandırdığı büyük vurgunda mağdurlar artmaya başladı. Ünlü dermatolog Evrim Pınar Güzel ve babası Burhan Taşpolat'ı da Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Güzel'in 400 bin lira babasının ise 11 milyon lira dolandırıldığı öğrenildi. 9 yıl boyunca yatırdığı 400 bin liranın akıbetini sormayan ve şikâyetçi olan Güzel, geçtiğimiz aralık ayında parasını sorduğunda, Erzan tarafından kendisine, "Paran 94 milyon lira oldu" cevabını aldığını söyledi...