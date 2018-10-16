Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası

'dan Şahin ve eşi 'e tazminat davası iddiası

Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:07 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 09:09
Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası

'ın, kendisini "taciz"le suçlayan Şahin - çiftine çok ciddi bir tazminat davası açmaya hazırlandığı iddia edildi. Turan'ın, "Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem" dediği öğrenildi

Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası

ile 9 Ekim gecesi Emirgan'daki bir kulüpte kavgaya karıştığı ve kafa darbesiyle burnunu kırdığı arasında sular durulmuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası

'DAN YENİ HAMLE

Ünlü futbolcu, kendisini tacizle suçlayan ile eşi Özlem Şahin'e tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası

"GÖRÜLMEMİŞ BÜYÜKLÜKTE BİR TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

"2. Sayfa" programının haberine göre, , yakınlarına konuyla ilgili şunları söyledi:

Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

"Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım

Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası

Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem."

Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası

" 'SİLAHIMI GETİR' DEDİ"

Olay gecesi 'ın yanında olan Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın ifadesi de ortaya çıktı.

BİZE ULAŞIN