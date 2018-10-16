Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası

Arda Turan'ın, kendisini 'taciz'le suçlayan Berkay Şahin - Özlem Ada Şahin çiftine çok ciddi bir tazminat davası açmaya hazırlandığı iddia edildi. Turan'ın, 'Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem' dediği öğrenildi Arda Turan ile 9 Ekim gecesi Emirgan'daki bir kulüpte kavgaya karıştığı ve kafa darbesiyle burnunu kırdığı Berkay arasında sular durulmuyor. ARDA TURAN'DAN YENİ HAMLE Ünlü futbolcu, kendisini tacizle suçlayan Berkay ile eşi Özlem Şahin'e tazminat davası açmaya hazırlanıyor. 'GÖRÜLMEMİŞ BÜYÜKLÜKTE BİR TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM' '2. Sayfa' programının haberine göre, Arda Turan, yakınlarına konuyla ilgili şunları söyledi: 'GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK' 'Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem.' 'BERKAY 'SİLAHIMI GETİR' DEDİ' Olay gecesi Arda Turan'ın yanında olan Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın ifadesi de ortaya çıktı.