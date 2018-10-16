Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası

Arda Turan'ın, kendisini "taciz"le suçlayan Berkay Şahin - Özlem Ada Şahin çiftine çok ciddi bir tazminat davası açmaya hazırlandığı iddia edildi. Turan'ın, "Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem" dediği öğrenildi