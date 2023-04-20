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Haberler Yaşam Ramazan bayramında ve arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 20 Nisan arefe günü bugün eczaneler saat kaça kadar açık 2023? İşte eczane çalışma saatleri 20 Nisan
Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:39

Ramazan bayramında ve arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 20 Nisan arefe günü bugün eczaneler saat kaça kadar açık 2023? İşte eczane çalışma saatleri 20 Nisan

Ramazan ayına bugün itibariyle veda ediyoruz. Öğleden sonra devlet daireleri yarım gün olurken vatandaşlar "arefe günü eczaneler açık mı 2023?" sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Arefe günü eczane çalışma saatleri 2023 ilaç veya medikal ihtiyaç ürünlerini almak isteyenler vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bankalar ve noterler yarım günken, okullar da ara tatil olduğu için kapalı hale. Peki, arefe günü eczaneler saat kaça kadar açık? Arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı, bugün eczaneler açık mı? İşte detaylar

Ramazan bayramında ve arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 20 Nisan arefe günü bugün eczaneler saat kaça kadar açık 2023? İşte eczane çalışma saatleri 20 Nisan

Arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Ramazan Bayramı tatili 20 Nisan öğlen saatlerinde başlayacak ve 23 Nisan Pazar gününde sona erecek. Bu noktada sağlık ihtiyaçları olan vatandaşlar, bugün eczaneler çalışacak mı, saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Ramazan bayramında ve arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 20 Nisan arefe günü bugün eczaneler saat kaça kadar açık 2023? İşte eczane çalışma saatleri 20 Nisan

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, 20 Nisan Perşembe arefe günü saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13.00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

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Ramazan bayramında ve arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 20 Nisan arefe günü bugün eczaneler saat kaça kadar açık 2023? İşte eczane çalışma saatleri 20 Nisan

Buna göre; 20 Nisan Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren eczaneler kapanacak ve nöbetçi eczaneler bayram boyunca mesailerine devam edecek.

Ramazan bayramında ve arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 20 Nisan arefe günü bugün eczaneler saat kaça kadar açık 2023? İşte eczane çalışma saatleri 20 Nisan

20 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı öncesinde Arife Günü idrak edilecek. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Ramazan bayramında ve arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 20 Nisan arefe günü bugün eczaneler saat kaça kadar açık 2023? İşte eczane çalışma saatleri 20 Nisan

BAYRAM NE ZAMAN?

Yılın ilk bayramı olarak idrak edilecek Ramazan Bayramı Diyanet takvimi üzerinde işaretlendi. Bu hafta Perşembe günü Ramazan arifesi karşılanacak.

Arifeden sonraki 3 günde bayram idrak edilecek.

2023 Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

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