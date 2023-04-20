Haberler Yaşam Ramazan bayramında ve arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 20 Nisan arefe günü bugün eczaneler saat kaça kadar açık 2023? İşte eczane çalışma saatleri 20 Nisan

Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:39

Ramazan bayramında ve arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı? 20 Nisan arefe günü bugün eczaneler saat kaça kadar açık 2023? İşte eczane çalışma saatleri 20 Nisan

Ramazan ayına bugün itibariyle veda ediyoruz. Öğleden sonra devlet daireleri yarım gün olurken vatandaşlar "arefe günü eczaneler açık mı 2023?" sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Arefe günü eczane çalışma saatleri 2023 ilaç veya medikal ihtiyaç ürünlerini almak isteyenler vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bankalar ve noterler yarım günken, okullar da ara tatil olduğu için kapalı hale. Peki, arefe günü eczaneler saat kaça kadar açık? Arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı, bugün eczaneler açık mı? İşte detaylar