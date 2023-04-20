Arefe günü kargolar tatil mi 2023? 20 Nisan Arefe Günü bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Ramazan Bayramı kargo çalışma saatleri

Kargoların çalışma saatleri Ramazan Bayramı arifesi için araştırılmaya başladı. Arefe günü kargolar tatil mi, PTT çalışır mı soruları yanıt arıyor. Paket alacaklar veya paket göndermek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. 20 Nisan 2023 Bugün bankalar açık mı kapalı mı, kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor soruları gündemdeki yerini aldı. Tek tek firma açıklamaları takip ediliyor. Peki, Bayramda ve Arefe günü kargolar tatil mi, PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargo dağıtım yapacak mı? İşte, cevaplar…