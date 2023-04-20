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Haberler Yaşam Arefe günü kargolar tatil mi 2023? 20 Nisan Arefe Günü bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Ramazan Bayramı kargo çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 20.04.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 07:10

Arefe günü kargolar tatil mi 2023? 20 Nisan Arefe Günü bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Ramazan Bayramı kargo çalışma saatleri

Kargoların çalışma saatleri Ramazan Bayramı arifesi için araştırılmaya başladı. Arefe günü kargolar tatil mi, PTT çalışır mı soruları yanıt arıyor. Paket alacaklar veya paket göndermek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. 20 Nisan 2023 Bugün bankalar açık mı kapalı mı, kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor soruları gündemdeki yerini aldı. Tek tek firma açıklamaları takip ediliyor. Peki, Bayramda ve Arefe günü kargolar tatil mi, PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargo dağıtım yapacak mı? İşte, cevaplar…

Arefe günü kargolar tatil mi 2023? 20 Nisan Arefe Günü bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Ramazan Bayramı kargo çalışma saatleri

Arefe günü kargolar açık mı, kaça kadar çalışıyor soruları gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı PTT ve kargoların çalışma saatleri bayram öncesi paket bekleyenler tarafından araştırılıyor. Konuya dair firma açıklamaları sorgulanıyor. 20 Nisan 2023 bugün kargolar kaça kadar açık sorusu yanıt arıyor. Açıklama gelmeyen firmalar için önceki bayramlara bakılıyor. Peki, arefe günü kargolar tatil mi, çalışır mı, dağıtım yapılacak mı? İşte, merak edilenler…

Arefe günü kargolar tatil mi 2023? 20 Nisan Arefe Günü bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Ramazan Bayramı kargo çalışma saatleri

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

20 Nisan Perşembe günü kargoların öğle saatlerine kadar dağıtımda olması bekleniyor. Ancak kargo şirketlerine göre çalışma saatleri farklılık gösteriyor. Tam gün çalışan firmalar da bulunuyor.

İşte kargolardan yapılan açıklamalar…

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Arefe günü kargolar tatil mi 2023? 20 Nisan Arefe Günü bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Ramazan Bayramı kargo çalışma saatleri

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Birçok firma arefe günü tam gün çalışma kararı aldı. Ancak PTT gibi farklı kararlar alan kargolar da bulunuyor.

İşte, kargo firmaları için bilgiler:

Arefe günü kargolar tatil mi 2023? 20 Nisan Arefe Günü bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Ramazan Bayramı kargo çalışma saatleri

BUGÜN PTT AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Birçok kargo firmasında olduğu gibi PTT de 20 Nisan Perşembe günü (bugün) öğlen saatine kadar hizmet verecek. Buna göre işlemler öğle tatili ile birlikte son bulacak.

PTT, bayramda kapalı olacak.

Arefe günü kargolar tatil mi 2023? 20 Nisan Arefe Günü bugün kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? Ramazan Bayramı kargo çalışma saatleri

Aras Kargo: "Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi tatil olan 21-23 Nisan tarihleri arasında çalışmamıza ara vereceğiz. 20 Nisan perşembe günü ise şubeler 09.00-18.00, çağrı merkezimiz 08.30-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

MNG Kargo: "20 Nisan Arefe günü şubelerimiz ve çaprı merkezlerimiz tam gün çalışacaktır."

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