Haberler Yaşam Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Ramazan Bayramı Arefe Günü (20 Nisan Perşembe günü) tatil mi?

Giriş Tarihi: 18.04.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 11:45

Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Ramazan Bayramı Arefe Günü (20 Nisan Perşembe günü) tatil mi?

Mübarek Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken Arefe Günü de yaklaşıyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaş bayram tatiline göre planlarını şekillendirecek. Hem okulların tatil olması hem de çalışan vatandaşların iple çektiği arefe gününün tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü ilk günüyle başlayacak olup 23 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Peki Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Ramazan Bayramı Arefe Günü (20 Nisan Perşembe günü) tatil mi? İşte o detaylar.