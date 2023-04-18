Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Ramazan Bayramı Arefe Günü (20 Nisan Perşembe günü) tatil mi?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 11:45

Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Ramazan Bayramı Arefe Günü (20 Nisan Perşembe günü) tatil mi?

Mübarek Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken Arefe Günü de yaklaşıyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaş bayram tatiline göre planlarını şekillendirecek. Hem okulların tatil olması hem de çalışan vatandaşların iple çektiği arefe gününün tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü ilk günüyle başlayacak olup 23 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Peki Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Ramazan Bayramı Arefe Günü (20 Nisan Perşembe günü) tatil mi? İşte o detaylar.

Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Ramazan Bayramı Arefe Günü 20 Nisan Perşembe günü tatil mi?

Bu yılki ilk dini bayramımız olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Arefe Günü hakkında araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, bayram arefesi 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Bayram tatilinden önceki güne denk gelen bugünde kamu kurum ve özel kuruluşlarda çalışan vatandaşlar tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü, Ramazan Bayramı Arefe Günü (20 Nisan Perşembe günü) tatil mi olacak? İşte tüm detaylar…

Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Ramazan Bayramı Arefe Günü 20 Nisan Perşembe günü tatil mi?

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Ramazan Bayramı Arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü normalde yarım gün mesai oluyor. Yani yarım gün tatil oluyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da arefe gününde resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet verecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Ramazan Bayramı Arefe Günü 20 Nisan Perşembe günü tatil mi?

AREFE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Ramazan Bayramı Arefe Günü 20 Nisan Perşembe günü tatil mi?

Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır. Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.

Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2023 Ramazan Bayramı Arefe Günü 20 Nisan Perşembe günü tatil mi?
SON DAKİKA