Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayımlanacak, bu hafta neden yok? İşte 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:28

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayımlanacak, bu hafta neden yok? İşte 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman sorusu, birçok dizisever tarafından sıklıkla yanıt arıyor. 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışına bakan vatandaşlar, Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok sorusunu yöneltiyor. İki haftadır ekranlara gelmeyen yapım, Şevket Çoruh'un ayrılığından sonra reytinglerde düşüşe geçmişti. Bu bağlamda Arka Sokaklar final mi yapıyor sorusu kulislerde dönmeye başladı. Dünya Kupası sebebiyle birçok TRT 1 dizisi, ekranlarda yer almamaya başladı. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, dizi final mi yapıyor? İşte detaylar…

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayımlanacak, bu hafta neden yok? İşte 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları birkaç haftadır her Cuma günü sıklıkla sorulmakta. Dizi araya girdiğini açıklarken, kulislerden Arka Sokaklar final mi yapıyor sorularını sordurtacak bilgiler geliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? İşte Kanal D yayın akışı 9 Aralık 2022

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayımlanacak, bu hafta neden yok? İşte 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor. Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi duyurulduğu zaman haberimizin içerisinde olacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayımlanacak, bu hafta neden yok? İşte 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA YOK MU?

Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar bu hafta cuma günü yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek. 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar yayın saatinde Örümcek Adam 3 filmi yer aldı.

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayımlanacak, bu hafta neden yok? İşte 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Kanal D geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya göre diziye sağlık arası verildiğini belirtmişti. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile yayınlara belirli bir süre ara verildi.

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayımlanacak, bu hafta neden yok? İşte 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

ARKAK SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.

SON DAKİKA