Haberler Yaşam Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayımlanacak, bu hafta neden yok? İşte 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:28

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman sorusu, birçok dizisever tarafından sıklıkla yanıt arıyor. 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışına bakan vatandaşlar, Arka Sokaklar bu akşam yok mu, neden yok sorusunu yöneltiyor. İki haftadır ekranlara gelmeyen yapım, Şevket Çoruh'un ayrılığından sonra reytinglerde düşüşe geçmişti. Bu bağlamda Arka Sokaklar final mi yapıyor sorusu kulislerde dönmeye başladı. Dünya Kupası sebebiyle birçok TRT 1 dizisi, ekranlarda yer almamaya başladı. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, dizi final mi yapıyor? İşte detaylar…