Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verildi.

Arka Sokaklar yapım şirketi Erler Film, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara geri dönecektir."