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Haberler Yaşam Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 02.12.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 14:15

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, Cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Ancak fenomen yapım, 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı içerisinde yer almadı. Bu gelişme sonrası Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi için sorgulamalar hız kazandı. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi…

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden olan Arka Sokaklar, 17. Sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimleri buluşturan dizi, her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlanan 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı sonrası Arka Sokaklar dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Dizi saatinde farklı bir yapımın yer aldığını gören izleyiciler, arama motorları üzerinden Arka Sokaklar dizisi neden yok, bitti mi, final mi yaptı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi ve 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı…

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

2 Aralık 2022 Cuma tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Arka Sokaklar dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

2 Aralık Cuma Kanal D yayın akışına göre, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

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Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verildi.

Arka Sokaklar yapım şirketi Erler Film, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara geri dönecektir."

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

En son 18 Kasım Cuma akşamı 638. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı.

Dizinin yeni bölümlerinin önümüzdeki haftalarda izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

2 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR

09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?-CANLI

11.00 HİCRAN-TEKRAR

13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM

16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM

17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM

18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI

20.00 ÖRÜMCEK ADAM 2

22.30 ÖRÜMCEK ADAM 2

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