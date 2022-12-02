Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, Cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Ancak fenomen yapım, 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı içerisinde yer almadı. Bu gelişme sonrası Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi için sorgulamalar hız kazandı. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi…