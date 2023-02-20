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Haberler Yaşam ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA | Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman duracak? Kahramanmaraş, Adana, Hatay artçı depremler ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 20.02.2023 22:16 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 22:16

ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA | Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman duracak? Kahramanmaraş, Adana, Hatay artçı depremler ne zaman bitecek?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay'da da şiddetli iki deprem meydana geldi. Mersin, Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedilen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı depremler sürüyor. . Yaşadıkları felaket sebebiyle endişelenen bölge halkı " Artçı deprem nedir, ne kadar sürer, neden bitmiyor?" sorularına yanıt arıyor. Belli bir süresi olmayan ve Aftershock adıyla da anılan bu depremler, bölgede tedirginliğe neden oluyor. Peki, Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman durur? Kahramanmaraş ve Hatay depremi sonrası artçı depremler ne zamana kadar deva edecek? İşte yanıtı.

ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA | Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman duracak? Kahramanmaraş, Adana, Hatay artçı depremler ne zaman bitecek?

Türkiye, 20 Şubat Pazartesi günü yine felaketi yaşadı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yaraları henüz sarılamamışken Hatay'da iki büyük deprem meydana geldi. Hatay'ın Defne ve Samandağı ilçelerinde yaşanan deprem sonrası birçok bina yıkıldı ve arama kurtarma çalışmaları tekrar başladı. AFAD ve Kandilli son dakika açıklamalarına göre, bölgede artçı depremler yaşanıyor. Bu noktada ise özellikle sarsıntıları hisseden vatandaşlar "Artçı deprem nedir, ne kadar sürer?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Artçı depremler ne zamana kadar devam edecek, ne zaman durur, neden bitmiyor? İşte detaylar.

ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA | Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman duracak? Kahramanmaraş, Adana, Hatay artçı depremler ne zaman bitecek?

HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken 3 dakika arayla Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı.

Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedilirken, ilk depremlerde hasar alan binalar da yıkıldı.

Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulması ve deniz seviyesinin 50 cm'e kadar yükselmesi konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi.

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ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA | Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman duracak? Kahramanmaraş, Adana, Hatay artçı depremler ne zaman bitecek?

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı Deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA | Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman duracak? Kahramanmaraş, Adana, Hatay artçı depremler ne zaman bitecek?

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA | Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman duracak? Kahramanmaraş, Adana, Hatay artçı depremler ne zaman bitecek?

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

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