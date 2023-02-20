ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA | Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman duracak? Kahramanmaraş, Adana, Hatay artçı depremler ne zaman bitecek?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay'da da şiddetli iki deprem meydana geldi. Mersin, Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedilen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı depremler sürüyor. . Yaşadıkları felaket sebebiyle endişelenen bölge halkı " Artçı deprem nedir, ne kadar sürer, neden bitmiyor?" sorularına yanıt arıyor. Belli bir süresi olmayan ve Aftershock adıyla da anılan bu depremler, bölgede tedirginliğe neden oluyor. Peki, Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman durur? Kahramanmaraş ve Hatay depremi sonrası artçı depremler ne zamana kadar deva edecek? İşte yanıtı.