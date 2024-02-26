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Artık sıkmıyoruz, yutuyoruz! İnanılmaz keşif: "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik: Alınca vücudunuz..."
Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
10:50
Artık sıkmıyoruz, yutuyoruz! İnanılmaz keşif: "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik: Alınca vücudunuz..."
Edirne'de Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gülşah Gedik, güllerden tablet halinde yutulabilir parfüm ürettiklerini belirterek, "Yapay malzeme kullanmadan gülün kendi aromasını verdiği bir kapsül içerisine koyduğumuz gülden elde ettiğimiz ekstreyi püskürtmeli kurutucuda toz haline getiriyoruz. Bazen polimer ile kaplıyoruz. Bunu da yutulabilir bir hale getirmek için daha sonra kapsüllerin içerisine koyuyoruz. Kapsüllerde yoğun bir koku oluyor; bu koku gülden geliyor" dedi.