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Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 10:50

Artık sıkmıyoruz, yutuyoruz! İnanılmaz keşif: "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik: Alınca vücudunuz..."

Edirne'de Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gülşah Gedik, güllerden tablet halinde yutulabilir parfüm ürettiklerini belirterek, "Yapay malzeme kullanmadan gülün kendi aromasını verdiği bir kapsül içerisine koyduğumuz gülden elde ettiğimiz ekstreyi püskürtmeli kurutucuda toz haline getiriyoruz. Bazen polimer ile kaplıyoruz. Bunu da yutulabilir bir hale getirmek için daha sonra kapsüllerin içerisine koyuyoruz. Kapsüllerde yoğun bir koku oluyor; bu koku gülden geliyor" dedi.

DHA
Artık sıkmıyoruz, yutuyoruz! İnanılmaz keşif: Güllerden yutulabilir parfüm ürettik: Alınca vücudunuz...

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülşah Gedik, Osmanlı döneminde Balkanlar ve Trakya'da yetiştirilen güllerin bölgede yeniden canlandırılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Artık sıkmıyoruz, yutuyoruz! İnanılmaz keşif: Güllerden yutulabilir parfüm ürettik: Alınca vücudunuz...

9 ay önce başlayan proje kapsamında gittikleri Bulgaristan'da gül aroması ile yapılan şekerin kendilerini çok etkilediğini belirten Doç. Dr. Gedik, daha iyisini yapmak için araştırma içine girdiklerini anlattı.

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Artık sıkmıyoruz, yutuyoruz! İnanılmaz keşif: Güllerden yutulabilir parfüm ürettik: Alınca vücudunuz...

Doç. Dr. Gedik, "Bunun şeker formatında olması, şekerin vücut için zararlı bir madde olmasından dolayı şeker ve gıda maddesi olmadan daha standart formüller elde etmek istedik. Yaptığımız araştırmalarda Kore ve Japonya'da birer ürün gördük. Onlar da yutulabilir parfüm olduğu iddia edilen ürünlerdi. Yapılarını inceledik. Bize göre, o ürünlerin içeriğinde kimyasal yapısı açısından çok koruyucu madde vardı. Daha iyisini yapabilir miyiz sorusu ile günümüze kadar geldik. "

Artık sıkmıyoruz, yutuyoruz! İnanılmaz keşif: Güllerden yutulabilir parfüm ürettik: Alınca vücudunuz...

"Tabii ki önceliğimiz araştırmalarımızı yaparken bulunduğumuz bölgenin yerel değerlerini ortaya çıkarmak ve daha etkin kullanımını sağlamak. Hem bulunduğumuz bölge hem de Bulgaristan'da Kızanlık kısmına kadar olan bölge, Osmanlı döneminde gül üretiminin çok fazla olduğu yerler. Geçmişteki gibi gül üretiminin yapılması için; uygun arazilerin olması, çiçeğin mayıs, hazirana kadar olan 40 günlük gelişim periyodunu daha da uzatıyor."

Artık sıkmıyoruz, yutuyoruz! İnanılmaz keşif: Güllerden yutulabilir parfüm ürettik: Alınca vücudunuz...

"Toplanan çiçeklerden gül yağı ve gül kongreti elde ediliyormuş. Bizim bulunduğumuz bölgede, 1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus savaşı sonrasında gül üretimi büyük ölçüde sekteye uğruyor. Buradan kaçan ustalar Isparta, Bursa ve İzmir gibi yerlere yerleşip, üreticiliğe oralarda devam ediyor. Ama en çok devlet desteği ile Isparta'da gül üretimi gerçekleştiriliyor" dedi.

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