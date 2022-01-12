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Haberler Yaşam Artvin, Ardahan, Kars’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Artvin, Ardahan, Kars’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 15:00

Artvin, Ardahan, Kars’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Artvin, Ardahan, Kars’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve uyarıları sonrasında yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Artvin, Ardahan, Kars'da ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından "yarın Artvin, Ardahan, Kars'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Artvin, Ardahan, Kars okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Artvin, Ardahan, Kars’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Artvin, Ardahan, Kars’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
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Artvin, Ardahan, Kars’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Artvin, Ardahan, Kars’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
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Artvin, Ardahan, Kars’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Artvin, Ardahan, Kars’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
Artvin, Ardahan, Kars’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Artvin, Ardahan, Kars’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
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