Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Asgari ücret son dakika gelişmesi! Asgari Ücret 2022 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 13.12.2021 20:09 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 20:10

Asgari ücret son dakika gelişmesi! Asgari Ücret 2022 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 7 milyondan fazla işçiyi doğrudan etkileyen asgari ücret 2022 zammı ile ilgili geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplantı öncesi, Asgari ücret yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak soruları ile birlikte, Asgari Ücret 2022 zammı toplantısı ne zaman merak ediliyor. Konuya ilişkin merakla beklenen açıklama Bakan Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, 'işçilerimizin beklentilerini karşılayan ciddi bir artış göstereceğiz' dedi. Peki, Asgari Ücret 2022 belli oldu mu? Asgari Ücret 2022 yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret son dakika gelişmesi! Asgari Ücret 2022 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken, konuya ilişkin son dakika açıklaması Bakan Vedat Bilgin'den geldi. Bilindiği üzere asgari ücret zammı için dördüncü toplantı bekleniyor. Toplantının ne zaman yapılacağı bilinmezken, son dakika asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücret yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak soruları araştırılıyor. Bakan Bilgin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''işçilerimizin beklentilerini karşılayan ciddi bir artış göstereceğiz'' dedi. Peki, Asgari Ücret 2022 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak? İşte Asgari ücret son dakika gelişmeleri

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, 2022 yılı çalışan maaşları için asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyor. Brüt 3577 lira olan asgari ücretten alınan prim ve vergi tutarı 751 lirayı buluyor.

İşte detaylar;

Asgari ücret son dakika gelişmesi! Asgari Ücret 2022 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

Bu kalemde asgari ücretli ve asgari ücretle personel çalıştıran işveren için 2022 itibarıyla hesaplamayı biraz değiştirecek ve çalışanın alacağı ücreti arttırırken işverenin de yükünü hafifletecek formüller üzerinde duruldu. İşte masadaki başlıklar

DAHA AZ VERGİ DAHA ÇOK TEŞVİK FORMÜLÜ

İşçi ve işverenin mutabakata vardığı gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak. Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken brüt asgari ücret esas alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret son dakika gelişmesi! Asgari Ücret 2022 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANA 1500 TL'LİK VERGİ KATKISI

Düzenlemeyle çalışanlara bin 500 liralık gelir vergisinden kaynaklanan katkı sağlanacak.

SSK primi işçi payının yüzde 14'ten 5 puan indirilerek yüzde 9'a düşürülmesi ile 180 lira çalışanın cebinde kalacak.

Asgari ücret son dakika gelişmesi! Asgari Ücret 2022 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

252 TL'Yİ BULACAK

Bu tutar yeni asgari ücrette yüzde 40 artış varsayımı ile 252 lirayı bulacak. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oranın yüzde 10 olması seçenekler arasında bulunuyor.

Asgari ücret son dakika gelişmesi! Asgari Ücret 2022 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

BÜTÜN ÇALIŞANLAR İÇİN GELİR ARTIŞI

Mevcut uygulamada asgari ücretli çalışanın ücret matrahının yıllık 24 bin lirayı aştığı ay ve takip eden aylarda, ücretinin bir sonraki vergi diliminde yüzde 20 üzerinde vergilendirilmesi gerekiyor. Asgari ücretin artmasıyla beraber hemen hemen bütün çalışanlar, işsizler için bir gelir artışı olacak.

SON DAKİKA