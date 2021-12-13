Asgari ücret son dakika gelişmesi! Asgari Ücret 2022 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken, konuya ilişkin son dakika açıklaması Bakan Vedat Bilgin'den geldi. Bilindiği üzere asgari ücret zammı için dördüncü toplantı bekleniyor. Toplantının ne zaman yapılacağı bilinmezken, son dakika asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücret yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak soruları araştırılıyor. Bakan Bilgin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''işçilerimizin beklentilerini karşılayan ciddi bir artış göstereceğiz'' dedi. Peki, Asgari Ücret 2022 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak? İşte Asgari ücret son dakika gelişmeleri

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, 2022 yılı çalışan maaşları için asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyor. Brüt 3577 lira olan asgari ücretten alınan prim ve vergi tutarı 751 lirayı buluyor.

İşte detaylar;