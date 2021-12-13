Asgari ücret son dakika gelişmesi! Asgari Ücret 2022 zammı toplantısı ne zaman, yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 7 milyondan fazla işçiyi doğrudan etkileyen asgari ücret 2022 zammı ile ilgili geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplantı öncesi, Asgari ücret yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak soruları ile birlikte, Asgari Ücret 2022 zammı toplantısı ne zaman merak ediliyor. Konuya ilişkin merakla beklenen açıklama Bakan Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, 'işçilerimizin beklentilerini karşılayan ciddi bir artış göstereceğiz' dedi. Peki, Asgari Ücret 2022 belli oldu mu? Asgari Ücret 2022 yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak?