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Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:06

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? Asgari ücret Temmuz zammı için yeşil ışık!

Asgari ücret Temmuz zammı gelişmeleri çalışanların ve işverenlerin gündemindeki kritik konular arasında yer alıyor. Milyonları yakından ilgilendiren bu konunun yıl ortasında değerlendirmeye alınacağı geçtiğimiz aylarda konuşulmuştu. Son olarak ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu. Bu noktada "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakan Bilgin'in konuya dair açıklamaları…

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? Asgari ücret Temmuz zammı için yeşil ışık!

Asgari ücrete ek zam konusu son günlerde ülke gündeminin başında gelen konular arasında bulunuyor. Yıl başında uygulanan rekor seviyedeki artışla beraber, yeni zammın sinyalleri gelmeye başladı. En azından konuyla ilgili hükümetin değerlendirme içerisinde olduğu biliniyor. Hal böyleyken ise "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte asgari ücret Temmuz zammı ile ilgili kritik açıklamaların detayları...

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? Asgari ücret Temmuz zammı için yeşil ışık!

ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.

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Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? Asgari ücret Temmuz zammı için yeşil ışık!

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz zammının gündemde olmadığını söylemişti. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? Asgari ücret Temmuz zammı için yeşil ışık!

ERDOĞAN'DAN MÜJDE VAR!

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? Asgari ücret Temmuz zammı için yeşil ışık!

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltilmişti.

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