Asgari ücret Temmuz zammı gelişmeleri çalışanların ve işverenlerin gündemindeki kritik konular arasında yer alıyor. Milyonları yakından ilgilendiren bu konunun yıl ortasında değerlendirmeye alınacağı geçtiğimiz aylarda konuşulmuştu. Son olarak ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin yüreklere su serpen bir açıklamada bulundu. Bu noktada "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakan Bilgin'in konuya dair açıklamaları…