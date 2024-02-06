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Haberler Yaşam Asrın felaketinde 6 yavrusunu kaybetti! Selma Hasar: 6 Şubat oğlumun doğum günüydü ölüm günü oldu
Giriş Tarihi: 06.02.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 07:43

Asrın felaketinde 6 yavrusunu kaybetti! Selma Hasar: 6 Şubat oğlumun doğum günüydü ölüm günü oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da en küçüğü 8, en büyüğü ise 24 yaşında olan 6 çocuğunun tamamını kaybeden ve kendisi de yıkılan binanın enkazından 96 saat sonra kurtarılan Mardinli 42 yaşındaki anne Selma Hasar, yaşadıklarını gözyaşları arasında anlattı: "6 Şubat, büyük oğlumun doğum günüydü. Ama onun ölüm günü oldu"

Nezir GÜNEŞ
Asrın felaketinde 6 yavrusunu kaybetti! Selma Hasar: 6 Şubat oğlumun doğum günüydü ölüm günü oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. 6 Şubat 2023'teki ilk deprem sabaha karşı saat 4.17'te meydana geldi. Sadece 8,6 kilometre derinlikteki Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7,7 idi. İkinci deprem 9 saat sonra 13.24'te gerçekleşti. Elbistan merkezli 7,6'lık deprem yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Asrın felaketinde 6 yavrusunu kaybetti! Selma Hasar: 6 Şubat oğlumun doğum günüydü ölüm günü oldu

Asrın Felaketi, sadece Kahramanmaraş'ı değil 11 ili birden vurdu. 11 ilde 14 milyon insanın hayatını derinden etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam edilirken, yaşamını yitiren 50 binden fazla insanın acısı yüreklerden silinmiyor. Asrın felaketine Hatay'da 6 çocuğuyla yakalanan Selma Hasar, yıkılan binanın enkazından 96 saat sonra kurtarıldı, ancak 6 çocuğu ise kurtarılamadı.

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Asrın felaketinde 6 yavrusunu kaybetti! Selma Hasar: 6 Şubat oğlumun doğum günüydü ölüm günü oldu

"ACIMIZ MEZARA KADAR YÜREĞİMİZİ DAĞLAYACAK"

Bacaklarından yaralanması nedeniyle yürümekte zorluk çeken ve halen fizik tedavi gören Selma Hasar, olayın acısını halen atlatamadığını dile getirdi. Depremden bir buçuk yıl önce Hatay'da üniversite okuyan çocuklarının yanına yerleştiklerini, deprem 2 gün önce de eşinin hasta olan annesi görmek için Mardin'e geldiğini kaydeden Anne Hasar, o günü hala unutamadığını belirterek, "Her gün sabahlara kadar kâbuslar görüyorum, bu acımız bizimle birlikte mezara kadar yüreğimizi dağlayacak" dedi.

Asrın felaketinde 6 yavrusunu kaybetti! Selma Hasar: 6 Şubat oğlumun doğum günüydü ölüm günü oldu

"BÜYÜK OĞLUMUN DOĞUM GÜNÜ ÖLÜM GÜNÜ OLDU"

Anne Hasar, "Büyük oğlum Mehmet, o gün deprem olmasaydı 6 Şubat akşında doğum gününü hazırlayacaktık. 24 yaşına girecekti. Onun bir küçüğü kızım Seher 23 yaşındaydı. Özkan 22 yaşındaydı, Ahmet 16, Berat 12, Yağmur ise 8 yaşındaydı. Hepsi depremde şehit oldu.

Asrın felaketinde 6 yavrusunu kaybetti! Selma Hasar: 6 Şubat oğlumun doğum günüydü ölüm günü oldu

Depremde önce en büyük oğlum Mehmet ve Seher, Hatay'da üniversite okuyorlardı. Oğlum Mehmet, Gastronomi, kızım Seher ise Edebiyat son sınıf öğrenciydi. 5 Şubat gecesi çocuklarım eve geldiler ve kendi aralarında konuştular. 6 Şubat, büyük oğlumun doğum günüydü. Ama onun ölüm günü oldu. Ona sürpriz doğum günü hazırlayacaklardı ama olmadı. Yemek yedik, çay içtik ve sonra gece 01.00 gibi uyuduk." dedi.

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