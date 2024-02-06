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Asrın felaketinde 6 yavrusunu kaybetti! Selma Hasar: 6 Şubat oğlumun doğum günüydü ölüm günü oldu
Giriş Tarihi: 06.02.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
07:43
Asrın felaketinde 6 yavrusunu kaybetti! Selma Hasar: 6 Şubat oğlumun doğum günüydü ölüm günü oldu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da en küçüğü 8, en büyüğü ise 24 yaşında olan 6 çocuğunun tamamını kaybeden ve kendisi de yıkılan binanın enkazından 96 saat sonra kurtarılan Mardinli 42 yaşındaki anne Selma Hasar, yaşadıklarını gözyaşları arasında anlattı: "6 Şubat, büyük oğlumun doğum günüydü. Ama onun ölüm günü oldu"