Asrın felaketinde 6 yavrusunu kaybetti! Selma Hasar: 6 Şubat oğlumun doğum günüydü ölüm günü oldu

"ACIMIZ MEZARA KADAR YÜREĞİMİZİ DAĞLAYACAK"



Bacaklarından yaralanması nedeniyle yürümekte zorluk çeken ve halen fizik tedavi gören Selma Hasar, olayın acısını halen atlatamadığını dile getirdi. Depremden bir buçuk yıl önce Hatay'da üniversite okuyan çocuklarının yanına yerleştiklerini, deprem 2 gün önce de eşinin hasta olan annesi görmek için Mardin'e geldiğini kaydeden Anne Hasar, o günü hala unutamadığını belirterek, "Her gün sabahlara kadar kâbuslar görüyorum, bu acımız bizimle birlikte mezara kadar yüreğimizi dağlayacak" dedi.