Haberler
Yaşam
46 bin deprem konutu teslime hazır! Asrın felaketinin yaraları asrın birlikteliği ile sarılıyor
Giriş Tarihi: 05.02.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
22:25
46 bin deprem konutu teslime hazır! Asrın felaketinin yaraları asrın birlikteliği ile sarılıyor
6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından asrın felaketinin vurduğu illeri ayağa kaldırmak için devlet, ilk andan itibaren seferber olurken; aradan geçen bir yılın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgenin eski güzel günlerine dönebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Bakanlık, 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İnşası biten ve hak sahipliği belirlenen 46 bin konut teslim ediliyor. Mart ayının ortasına kadar ise 75 bin konutun hak sahiplerine teslimi planlanırken; depremin zarar verdiği illerin alt yapısı da Bakanlığın bağlı kuruluşu olan İLBANK tarafından verilecek hibeyle yenileniyor.