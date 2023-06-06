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Haberler Yaşam Astsubaydan acı haber: Kansere yenildi
Giriş Tarihi: 06.06.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 17:06

Astsubaydan acı haber: Kansere yenildi

Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan ilik kanserine yakalandı. İki haftadır tedavisi süren Seyhan kurtarılamadı.

İHA
Astsubaydan acı haber: Kansere yenildi

Kocaeli'nde yaşayan Deniz Kuvvetleri Gölcük Donanma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan (54) kısa süre önce kansere yakalandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 haftadan bu yana ilik kanseri tedavisi gören Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Astsubaydan acı haber: Kansere yenildi

ISPARTA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Başçavuş Seyhan'ın naaşı, bugün Isparta'nın Yalvaç ilçesi merkez Devlethan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri erkanın omuzlarında Hisarardı Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

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Astsubaydan acı haber: Kansere yenildi

OĞLUNA TÜRK BAYRAĞI VERİLDİ

Cenazenin defnedilmesinin ardından Eğirdir Dağ Komando Okulu Piyade Yarbay Levent Çelik tarafından Başçavuş Turgut Seyhan'ın oğlu Yusuf Seyhan'a Türk bayrağı verildi.

Astsubaydan acı haber: Kansere yenildi

3 ÇOCUK BABASIYDI

Cenaze namazına; Eğirdir Dağ Komando Okulu Piyade Yarbay Levent Çelik, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Kaya, Yalvaç İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan'ın evli ve 3 çocuklu olduğu öğrenildi.

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