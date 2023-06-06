Astsubaydan acı haber: Kansere yenildi

Kocaeli'nde yaşayan Deniz Kuvvetleri Gölcük Donanma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan (54) kısa süre önce kansere yakalandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 haftadan bu yana ilik kanseri tedavisi gören Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.