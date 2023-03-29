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Haberler Yaşam ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl ve nereden girilir?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 11:39

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl ve nereden girilir?

ATA AÖF bütünleme sınavı giriş ekranı için araştırmalar hızlandı. ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları 29 Mart tarihi itibarıyla başladı. Atatürk Üniversitesi resmi adresinden yaptığı açıklamada online olarak gerçekleştirilecek sınavın tarihi ve saat bilgisini paylaştı. Bu noktada lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, ''2023 ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl ve nereden girilir, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı online giriş ekranı 2023.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl ve nereden girilir?

ATA AÖF bütünleme sınavı nasıl ve nereden yapılacak sorusu yanıt aramaya başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavlarının online olarak yapılacağı açıklanmıştı. Sınavlar 29 Mart 2023 Çarşamba bugün başladı ve 9 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Atatürk Üniversitesi resmi adresi üzerinden 12 gün sürecek olan bütünleme sınavı ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı sınavına nasıl ve nereden girilir, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ATA AÖF bütünleme tarihleri ve saatleri ile sınav giriş ekranı 2023…

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl ve nereden girilir?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ: 2023 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN, ONLİNE MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları 29 Mart- 9 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak yapılacak.

Sınavlar /esinav.ataaof.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Online Bütünleme Sınav Sistemi 29 Mart - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında, her gün 10.00 ile 23.00 saatleri arasında erişime açılacak.

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl ve nereden girilir?

Sisteme kayıtlı öğrenciler, sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilir.

Sorumlu olunan ders/derslere ait sınavlara, sadece o ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün, saat 10.00 ile 23.00 arasında girebilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl ve nereden girilir?

Öğrenciler anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programını Fakülte web sayfasından görüntüleyebilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl ve nereden girilir?

ONLİNE SINAV SÜRESİ HAKKINDA BİLGİLER

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder.

Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

Sınavda cevap verdiğiniz veya boş bıraktığınız sorulara tekrar geri dönmeniz engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "Boş Bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.

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