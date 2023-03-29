ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl ve nereden girilir?

ATA AÖF bütünleme sınavı giriş ekranı için araştırmalar hızlandı. ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları 29 Mart tarihi itibarıyla başladı. Atatürk Üniversitesi resmi adresinden yaptığı açıklamada online olarak gerçekleştirilecek sınavın tarihi ve saat bilgisini paylaştı. Bu noktada lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, ''2023 ATA AÖF bütünleme sınavına nasıl ve nereden girilir, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı online giriş ekranı 2023.