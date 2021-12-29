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Giriş Tarihi: 29.12.2021 23:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 23:37

ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim ATA AÖF sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi'nde!

ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen güz dönemi final sınavlarına katılan öğrenciler, sınava ilişkin sonuçları beklemeye koyuldu. Öte yandan bu hafta başı itibarıyla "2021 ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Sınavlara ilişkin değerlendirmelerle beraber sonuçların oldukça kısa sürede erişime açıldığı biliniyor. Peki, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar....

ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim ATA AÖF sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi’nde!

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavı sonuçları için heyecan dorukta. 25-26 Aralık tarihleri arasında düzenlenen online sınavlara katılım gösteren on binlerce öğrenci, ATA AÖF sınav sonuçları hakkında araştırmalarına an itibarıyla başladı. ATA AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları ile öğrencilerin dönemlik not ortalamasını büyük ölçüde etkileyecek. Peki, Açıköğretim sınav sonucı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim ATA AÖF sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi’nde!

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan çarşamba günü (29 Aralık 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz

Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf pdf adresini tıklayınız.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı. ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. Sonuçlar ise 1 Aralık'ta erişime açıldı. Sonuçlar http://obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

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ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim ATA AÖF sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi’nde!

ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçlarına ilişkin duyuru şöyle;

Sınav Sonuçları, Sınavların Tamamlanmasının Ardından Yaklaşık 2 Hafta İçerisinde İlan Edilir

ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim ATA AÖF sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi’nde!

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını http://obs.atauni.edu.tr adresinden öğrenebilecekler. Sonuç açıklaması sonrasında kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar sorgulama işlemlerini yapacaklar. Konuyla ilgili son dakika açıklamaları için ATA AÖF'ün duyurular sayfası takip edilebilir.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünlemeleri 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim ATA AÖF sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi’nde!

DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

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