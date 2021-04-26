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Haberler Yaşam ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 15:17

açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5 ila 16 Nisan tarihleri arasında düzenlenen online vize sınavlarına katılım gösteren öğrenciler, Atatürk Üniveristesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılacak olan 'ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı' duyurusunu bekliyor. ATA AÖF sınav sonuçları ile öğrenciler online vizelerden kaç aldığını öğrenmiş olacak. Final ve bütünleme sınavları ile ilgili kurum tarafından açıklama gelirken 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. İşte, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili gelişmeler

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ne zaman açıklanacak sorusu, 5 - 16 Nisan tarihlerinde düzenlenen sınavlara katılım gösteren öğrenciler tarafından araştırılıyor. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü ATA AÖF sınav sonuçları, adaylar için önem arz ediyor. Zira, ATA AÖF sınav sonuçları başarı notunun yüzde 30'unu oluşturuyor. Bu noktada, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aranmaya başlandı. Öte yandan, ATA AÖF'ten bahar dönemi final ve bütünleme sınavları ile ilgili açıklama geldi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz dönem Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 30 Kasım tarihinde başlayıp 11 Aralık tarihinde sona ermişti. Sınav sonuçları ise 22 Aralık'ta erişime açılmıştı.

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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu bilgiler göz önüne alındığında ATA AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçlarının 25-26-27 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!

2020-2021 Bahar Yarıyılı Final ve Bütünleme Sınavları ile İlgili Atatürk Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. açıklamada şu ifadelere yer verildi...

Açıköğretim Fakültemizin değerli öğrencileri;

Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verildi.

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF final ve bütünleme sınavı tarihleri ise henüz açıklanmadı.

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