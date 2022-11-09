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Haberler Yaşam 10 KASIM ŞİİRLERİ | Kısa, uzun, duygusal, 3-4 kıtalık Atatürk'ü Anma Günü 10 Kasım şiirleri
Giriş Tarihi: 09.11.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 10:38

10 KASIM ŞİİRLERİ | Kısa, uzun, duygusal, 3-4 kıtalık Atatürk'ü Anma Günü 10 Kasım şiirleri

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü her yıl, hayata gözlerini yumduğu gün ve saat olan 10 Kasım 9'u 5 geçe anıyoruz. 10 Kasım şiirleri ile Cumhuriyetimizin ilk kurucusunun bu ülke için ne anlam ifade ettiğini ve hislerimizi paylaşıyoruz. Kısa ve uzun, duygusal 10 Kasım şiirleri ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, okullarda bu anlamlı gün hakkında şiirlerini okuyacaklar. Atatürk'ü Anma Günü şiirleri ile Atatürk, saygı ve rahmetle anılacak. İşte 3-4 kıtalık, duygusal, uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri 2022 seçenekleri…

10 KASIM ŞİİRLERİ | Kısa, uzun, duygusal, 3-4 kıtalık Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım şiirleri

10 Kasım Şiirleri ile Kurtuluş Savaşı kahramanı, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk saygı ve rahmetle yad ediliyor. Atatürk anısına okullarda 10 Kasım şiirleri okunurken, ilkokul ve lise öğrencileri de kısa ve uzun 10 Kasım şiirleri seçeneklerini değerlendiriyor. İşte Atatürk'ü Anma Günü şiirleri

10 KASIM ŞİİRLERİ | Kısa, uzun, duygusal, 3-4 kıtalık Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım şiirleri

Atatürk

Düşmanların elinden,

Sen kurtardın vatanı.

En yükseklere diktin,

Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,

Bütün dünya biliyor.

Masum olan milletler,

Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,

En büyük kahramansın.

Damarlarımızda akan,

Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

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10 KASIM ŞİİRLERİ | Kısa, uzun, duygusal, 3-4 kıtalık Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım şiirleri

Büyük Atatürk'e

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,

Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,

İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,

Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,

Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,

Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

Birkan SOYLU

10 KASIM ŞİİRLERİ | Kısa, uzun, duygusal, 3-4 kıtalık Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım şiirleri

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

10 KASIM ŞİİRLERİ | Kısa, uzun, duygusal, 3-4 kıtalık Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım şiirleri

10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte,

Senin sustuğunca!

Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız,

Dere tepe bucak köy,

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, Senin gittigince!

Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken,

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.

F. Hüsnü DAĞLARCA

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